L'ambient d'hivern arribarà amb força aquesta setmana i podria instal·lar-se

Comencem setmana amb un temps tranquil i assolellat. Aquest matí la temperatura ha baixat més que en nits anteriors, però no hi ha hagut gaires glaçades. La boira s'ha instal·lat a la Depressió Central i farà que aquí el dia sigui més fred que ahir, amb una temperatura que en alguns casos pot arribar a quedar-se per sota dels 10 graus al migdia. Tampoc aquesta vegada la boira passarà gaires dies a Ponent. A la resta avui la temperatura serà agradable al centre del dia, tot i que no hi haurà màximes per sobre dels 20 graus com sí que va passar ahir. El dia ha començat també amb alguns núvols baixos a la Costa Brava, però avui en general farà sol.

Aquesta setmana estarà marcada per diverses entrades d'aire fred que provocaran les temperatures més baixes d'aquesta tardor fins ara. El canvi es començarà a notar clarament a partir de dimecres, però els dies més freds seran els del cap de setmana. En general la temperatura baixarà entre 5 i 10 graus, però a les cotes altes del Pirineu el descens serà fins i tot més contundent. Arribarem al cap de setmana amb migdies en què la temperatura es mourà entre els 5 i els 10 graus en moltes comarques centrals i del nord, i tot i que el vent farà que la temperatura pugui ser molt diferent segons l'indret, la sensació d'hivern s'imposarà en general.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Seran diversos els canvis de temps que alimentaran el fred. El primer arribarà demà, amb un augment dels núvols a partir del migdia. Demà al vespre nevarà al vessant nord del Pirineu amb una cota que de nit arribarà a baixar per sota dels 1.000 metres. La nit de dimarts a dimecres la neu pot arribar fins al fons de les valls a la Vall d'Aran, al nord del Pallars i a Andorra, tot i que les precipitacions no s'entreveuen abundants. Demà al vespre també s'escaparan ruixats puntuals en comarques de Girona, i dimecres al matí no és gens descartable alguna tempesta de poca estona al voltant de Barcelona o en sectors del Garraf i el Baix Penedès. Dimecres la tramuntana bufarà amb cops puntualment forts a l'Empordà i a l'Ebre. L'ambient d'hivern ja es notarà a mitjans de setmana.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Dijous serà un dia més tranquil i assolellat, però de cara a divendres i dissabte un altre gir en el temps provocarà més nevades al Pirineu. En aquest cas les precipitacions seran més extenses a la serralada, amb una cota de neu suficientment baixa com perquè nevi a tots els nivells. A la Vall d'Aran, a la Ribagorça o a Andorra és possible que en l'inici del cap de setmana el gruix de neu pugui arribar a ser destacable fins i tot al fons de les valls.

Si bé la nevada pot ser important al Pirineu, a hores d'ara els mapes del temps dibuixen escasses opcions que pugui nevar de forma més extensa en aquest primer tram del mes de desembre. No és descartable que divendres pugui haver-hi ruixats de neu en punts baixos del Ripollès, a la Garrotxa o a la serra de l'Albera, però les precipitacions no seran extenses ni en forma de neu ni tampoc en forma de pluja.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres

El cap de setmana començarà probablement amb cops de vent forts en força comarques. Segurament serà un vent d'entre mestral i ponent, cosa que fa pensar que les ventades més fortes es produiran en comarques centrals i del sud de Catalunya, més que no pas en indrets habituals del vent com l'Empordà.

És possible que la setmana que ve hi hagi noves reactivacions del fred, de manera que cal preparar-se per una primera part del mes de desembre en què en conjunt la temperatura serà probablement més baixa del que és habitual.