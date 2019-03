L'ambient de final d'hivern marcarà l'inici de la primavera

El pas d'un front ha fet que aquest dilluns hagi començat amb un cel rogent i enterbolit, però gairebé no ha plogut enlloc. Un únic ruixat al Maresme ha deixat 2 l/m2 a Canet i a Arenys de Mar. Entre aquesta tarda i demà el temps serà insegur entre Barcelona i Girona, on es poden escapar ruixats aïllats, poc abundants i molt irregulars. Els intervals de núvols s'aniran combinant amb les estones de sol. Aquest inici de setmana també estarà marcat per algunes nevades al vessant nord del Pirineu entre avui i demà, i la cota de neu arribarà a baixar dels 1.000 metres en alguns moments.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Hem encetat la setmana amb temperatures no gaire baixes, però al migdia ja es començarà a notar el retorn a l'ambient de finals d'hivern que marcarà la primera part de la setmana. Avui moltes temperatures màximes es quedaran entre 2 i 5 graus més baixes que ahir, i aquesta sensació més hivernal encara s'accentuarà més de cara a demà i dimecres.

Acumulacions de precipitació previstes per a demà

La setmana ha començat amb tramuntana i mestral puntualment forts, un vent que minvarà els dies vinents però no acabarà de desaparèixer fins dijous. Els pròxims dies no hi haurà ventades fortes, però la tramuntana i el vent de gregal sí que augmentaran la sensació de fred a l'Empordà, i fins i tot en àmbits com la Selva i el Maresme. Al sud de Catalunya el vent afluixarà més ràpidament.

Aquest dimecres quan faltin dos minuts per les onze de la nit hi haurà l'equinocci de primavera i començarà la nova estació. El canvi d'estació encara el farem amb un ambient força d'hivern que s'anirà esfumant com més s'apropi el cap de setmana. No hi ha perspectives de cap ploguda extensa i abundant, més enllà dels ruixats puntuals que puguin aparèixer entre avui i demà. Arribarem al cap de setmana vinent amb migdies més primaverals i amb un temps bàsicament assolellat i tranquil.