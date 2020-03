L'ambient d'hivern marxarà a partir de dimecres però encara podria tornar

La setmana comença amb un canvi de temps que aquest matí provoca ruixats en diverses comarques de Girona. Fins a les 8 del matí han caigut 3 l/m2 a Banyoles, 3 a Cassà de la Selva i 2 a Castell d'Aro. Els xàfecs de poca estona aniran apareixent de forma molt intermitent fins a la tarda, i més enllà de les comarques de Girona de forma puntual poden arribar també a la costa i al prelitoral centrals.

Avui també seran protagonistes les nevades al vessant nord del Pirineu, on les precipitacions seran més continuades i cauran amb una cota de neu que se situarà al voltant dels 1.000 metres. En moltes comarques centrals i de l'oest avui el dia serà bàsicament assolellat o amb pocs núvols.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes fins al vespre d'avui Acumulacions de precipitació previstes fins al vespre d'avui

La tramuntana i el mestral es tornaran a deixar sentir amb ganes aquest dilluns. Avui les ratxes no seran tan fortes com les de diumenge, però els cops de 70 o 80 km/h tornaran a ser freqüents a les Terres de l'Ebre, a l'Empordà i en molts punts del Pirineu. El Meteocat té actiu un avís per vent que sobretot afecta el Pirineu, però que també és actiu a l'Empordà i al Baix Camp. El vent, en canvi, no serà gaire protagonista durant la resta de la setmana.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

El front obrirà la porta a aire més fred. Aquesta tarda la sensació d'hivern serà més notable que ahir, i demà al matí tornarà a glaçar al Pirineu i fins i tot en algunes comarques interiors de Girona i punts de la Catalunya Central. Aquesta setmana els canvis de masses d'aire tornaran a ser freqüents. A partir de dimecres la temperatura pujarà clarament, tant al migdia com sobretot de nit. Les temperatures de més de 20 graus seran altre cop freqüents i la sensació d'hivern desapareixerà també de nit i a primera hora. De cara al cap de setmana aquest ambient poc fred no serà tan evident, però igualment el termòmetre marcarà valors una mica per sobre del que tocaria.

Com cada any a aquestes altures del mes de març una entrada d'aire càlid porta a la pregunta de si el fred ja s'ha acabat. En general és una pregunta sempre difícil de respondre, però hi ha indicis que fan pensar que l'inici de la setmana que ve podria ser encara molt hivernal i amb possibilitat de més glaçades al Pirineu o fins i tot en altres fondalades interiors. Encara hi ha incertesa en els models de previsió, però aquesta és una opció gens descartable amb els mapes d'avui.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Aquesta setmana hi haurà poques opcions més de pluja. Entre dijous i divendres l'arribada de més sistemes frontals sí que farà augmentar els núvols en moltes comarques, i divendres segurament s'arribaran a escapar alguns ruixats puntuals. Res fa pensar, però, en pluges o nevades destacables. Tampoc de cara al cap de setmana hi ha indicis de complicacions en el temps, però en canvi sí que és més probable que puguin arribar noves situacions de pluja i de neu de cara a l'inici de la setmana que ve. Caldrà seguir-ho.