L'ambient de primavera tornarà a treure el cap els pròxims dies

En general aquest diumenge ha començat amb temperatures una mica més altes que ahir, però hi ha algunes excepcions. A la Catalunya Central i en algunes comarques de Girona l'obertura de clarianes ha permès que aquesta nit fos clarament més freda que l'anterior. El pas de sistemes frontals fa que el fred sigui ben viu a les cotes altes del Pirineu, i només a les valls com ha passat en molts moments de l'hivern. Entre les temperatures mínimes d'avui, destaquen (en ºC):

Núria, -5

Port de la Bonaigua, -4

Sant Pau de Segúries, -3

Puigcerdà, -2

Vic, -1

Olot, -1

Girona, 0

Lleida, 1

Cervera, 3

Terrassa, 5

Tarragona, 7

Barcelona, 7

Amposta, 7

Avui el dia ha començat amb més sol que ahir, però a la tarda el pas d'un front farà arribar molts núvols prims. El cel fins i tot quedarà bastant tapat al Pirineu i Prepirineu, però no hi haurà pluges ni nevades. Un factor a tenir en compte per gaudir del dia a l'aire lliure serà el vent: aquest matí gairebé no bufarà enlloc, però a la tarda es deixarà sentir amb cops de 30 o 40 km/h en moltes punts de la costa, sobretot al sud de la Costa Brava.

Aquest migdia les temperatures seran més altes que les d'ahir, però a la tarda el vent farà revifar la sensació de fred. Aquest vent de garbí portarà aire més càlid, i demà l'ambient tornarà a ser força primaveral amb màximes que superaran els 20 graus en algunes comarques. Aquest tast de primavera no serà tan clar com el del cap de setmana passat, però aquest dilluns l'ambient tornarà a ser càlid per a l'època.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Durant la setmana hi haurà molts canvis de temperatura. Dimarts el termòmetre ja recularà a la meitat est, i en algunes comarques de Girona i del Pirineu dimecres la temperatura arribarà a ser 4 o 5 graus més baixa que avui. En canvi, divendres el termòmetre ja haurà tornat a pujar clarament. Atents als refredats. Tot i aquest ambient més hivernal del centre de la setmana, en general el tram central del febrer passarà sense que el fred sigui destacable.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Pel que fa a l'estat del cel, el canvi de temps més important de la setmana arribarà dimecres. Demà els núvols seran escassos, dimarts a partir del migdia el cel s'anirà carregant, i dimecres fins i tot hi haurà pluges febles en moltes comarques. Les precipitacions afectaran sobretot el Pirineu i les comarques de Girona, però també es podrien escapar gotes en altres indrets. La cota de neu es mourà entre els 1.500 i els 2.000 metres. En comarques com el Ripollès, la Garrotxa, el Gironès o Osona aquesta tongada de precipitacions podria arribar a deixar més de 10 l/m2. Després d'això no hi ha indicis de més pluja de cara a la segona part de la setmana.