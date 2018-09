Inici del cap de setmana amb temps insegur i més fresc

La tarda i el vespre d'ahir ens van deixar un nou festival de tempestes. La xarxa de detecció de llamps del Meteocat en va arribar a observar més de 24.000, uns 3.000 dels quals van caure a Catalunya. Avui no es repetiran les tempestes. Aquest dijous serà un dia amb intervals de núvols al Pirineu i en algunes comarques de Girona, però sense xàfecs sobtats.

Demà el dia també començarà amb sol, però a la tarda els núvols aniran a més i enterboliran el cel a la majoria de comarques. Aquest divendres tampoc és probable que plogui, però dissabte el risc de ruixats anirà a més. Res fa pensar en un cap de setmana de tempestes extenses, però la matinada de dissabte hi ha la possibilitat d'aiguats sobtats al Camp de Tarragona o en àmbits com el Penedès, i a partir del migdia i a la tarda també es podrien escapar ruixats puntuals al Pirineu i Prepirineu o fins i tot a l'altiplà central. Dissabte les pluges més fortes cal esperar-les al sud del País Valencià i a les Pitiüses.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

Diumenge els intervals de núvols no acabaran de desaparèixer, especialment al sud i a Ponent on hi haurà més estones de cel variable que a les comarques de Girona. A la tarda probablement es repetiran alguns xàfecs sobtats al Pirineu i Prepirineu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui farà més calor que ahir, al migdia el termòmetre se situarà per sobre dels 30º en diversos indrets de Ponent, de l'Ebre i també a l'interior de les comarques de Girona. L'inici del cap de setmana estarà marcat per un temps una mica més fresc, sobretot a les comarques de la meitat nord, on la temperatura arribarà a recular 3 o 4 graus, però la temperatura repuntarà novament la setmana que ve. A llarg termini no hi ha indicis de cap entrada d'aire més fred que posi fi a l'estiu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

La setmana que ve començarà amb un temps molt tranquil, amb força sol i només alguns xàfecs puntuals de tarda al Pirineu. Fins a mitjans de la setmana que ve és poc probable que hi torni a haver una situació de ruixats extensos i tempestes fortes.