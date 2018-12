L'anticicló s'instal·la i marcarà també el temps del pont

Encetem setmana amb el pas d'un altre front poc actiu que ha afavorit que avui l'albada tornés a ser rogenca. El cel quedarà enterbolit en alguns moments, però només en alguns punts del Pirineu Occidental s'hi arribaran a escapar algunes gotes al centre del dia. Avui, en general, la temperatura serà més alta que ahir al migdia, especialment a prop del mar i a les cotes altes del Pirineu.

Ens espera una setmana de temps molt estable, cosa que farà que els pròxims dies s'accentuï la diferència de temperatura entre el matí i el migdia. Les matinades continuaran sent força fredes, amb tímides glaçades a les valls del Pirineu i en algunes fondalades interiors, però en canvi al migdia el termòmetre s'acostarà als 20 graus en molts indrets. Atents als refredats: arriben aquells dies en què no es pot prescindir de la jaqueta per sortir de casa, però al migdia sobra molta roba.

Les boires s'aniran fent cada cop més protagonistes, i això provocarà que a Ponent i en alguns punts de la Catalunya Central els migdies suaus es vagin esfumant amb el pas dels dies. També de cara al pont la temperatura baixarà en moltes comarques de Girona i de Barcelona. En general durant tota la setmana el fred només es notarà de matinada i a primera hora, però els migdies del cap de setmana no seran tan suaus com els d'avui o demà.

Les gotes que puguin caure avui en punts del Pirineu occidental seran probablement les últimes fins diumenge que ve. Dimecres i dissabte ens creuaran sistemes frontals molt poc actius que només aportaran alguns núvols prims. En general, per tant, el temps del pont s'entreveu amb molt de sol i amb boires que podrien ser ja persistents a Ponent.

Es comença a dibuixar als mapes del temps un canvi a partir de diumenge i de cara a la setmana que ve. No sembla probable que tornin les pluges en general, però sí que podrien tornar algunes nevades al Pirineu. Encara hi ha molta incertesa en el pronòstic, però hi ha algunes possibilitats que la setmana que ve estigui marcada per una potent entrada d'aire fred que ens porti un ambient de ple hivern. Caldrà seguir-ho.