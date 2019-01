El sol, la boira, la tramuntana i un ambient més fred marcaran l'inici de l'any

Comencem el 2019 sense canvis importants en el temps. La persistència de l'anticicló fa que les matinades siguin gèlides en algunes valls del Pirineu i en alguns punts de l'interior, i en general aquest matí ha fet més fred que ahir a primera hora. D'entre les mínimes més baixes d'avui en destaquem:

Das, -6º

El Pont de Suert, -5º

Prades, -5º

Batea, -4º

La Seu d'Urgell, -4º

Os de Balaguer, -4º

Manresa, -2º

Ripoll, -2º

Girona, -2º

Lleida, 2º

Tarragona, 3º

Barcelona (Zoo), 5º

El fred es va fent sentir cada cop més als matins, sense l'anunci de cap fredorada. A Tarragona, per exemple, en les últimes tres nits la mínima ha caigut lleugerament per sota dels 3º, un llindar del qual no s'havia baixat a la capital del Tarragonès des del febrer.

També al migdia avui l'ambient serà una mica més fred que ahir, en general les màximes es quedaran un o dos graus més curtes, però a l'Empordà la diferència podria ser de fins a 5 o 6 graus. Ahir es va arribar fins als 22º a Roses i a Figueres a causa de la tramuntana reescalfada, avui l'ambient serà bastant més normal per a l'època.

Els primers dies del 2019 ens portaran una baixada de la temperatura al migdia. Una entrada de vent d'entre tramuntana i gregal farà que entre avui i divendres la temperatura màxima reculi de 3 a 6 graus, passarem a migdies d'entre 8 i 12 graus, molt més hivernals que els últims. Aquest canvi no es notarà fins dijous, demà de fet la temperatura repuntarà i a la costa i al prelitoral hi haurà alguns valors altre cop de 17 o 18 graus al migdia.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

Demà la tramuntana bufarà amb cops puntualment forts a l'Empordà, i provocarà una situació de mala mar amb onades que podrien superar els 2 metres. El Meteocat ha activat fins i tot un avís de situació de perill per l'estat de la mar a la Costa Brava. Dijous i divendres el vent no desapareixerà però anirà a la baixa.

540x306 Cops de vent màxima previstos per a demà a la tarda Cops de vent màxima previstos per a demà a la tarda

No hi ha indicis de pluja ni neu en els deu primers dies de gener. La manca de precipitacions continuarà segur fins a Reis, i només a partir del dia 10 comencen a créixer les possibilitats d'algunes primeres nevades al Pirineu, sense que aquest canvi de temps sigui encara l'escenari més probable.

A més llarg termini caldrà estar pendents d'una possible fredorada a partir del 10 de gener. Encara és molt aviat per precisar sobre això, però diversos models de previsió comencen a dibuixar la possibilitat d'una irrupció freda a partir d'aquest moment. Una onada d'aire fred important no és l'escenari més probable amb els mapes d'avui, però sembla que entrarem al cor de l'hivern amb temperatures més baixes.