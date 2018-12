La bonança meteorològica s'imposarà clarament a principis de setmana

Aquesta nit les temperatures han remuntat clarament a les cotes altes del Pirineu, on les temperatures han pujat entre 6º i 8º respecte ahir, a causa de la massa d'aire més càlid que ja ens està afectant. A les valls i fondalades encara no s'ha notat aquest ascens perquè les boires continuen presents en molts indrets de l'interior i la nit ha tornat a ser freda, especialment a les valls del Pirineu i comarques de Girona. Destaquen (dades en graus centígrads):

Das: -2

El Pont de Suert: -1

Vilobí d'Onyar: 0

Sort: 0

Guardiola de Berguedà: 0

Puigcerdà: 0

Llagostera: 1

Vic: 1

La jornada d'avui diumenge serà molt semblant a la d'ahir dissabte. Esperem un dia força enteranyinat per núvols prims però al'hora amb moltes estones de sol a gran part del país. Com a excepció, en zones de la cara nord del Pirineu o cap a la Vall d'Aran el cel podria estar més tapat durant la primera meitat del dia i no es descarta fins i tot algun ruixat feble.

540x306 Acumulació de precipitacions previstes per avui diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Acumulació de precipitacions previstes per avui diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

Les temperatures seguiran creixent, i en alguns indrets de la meitat sud del país i també en algunes zones més càlides del litoral ja es podrien acostar a la marca dels 20ºC. L'ascens serà significatiu també al Pirineu.

540x306 Augment de la temperatura de diumenge en comparació a ahir dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Augment de la temperatura de diumenge en comparació a ahir dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

Durant la setmana entrant i pel pont no esperem grans complicacions. És més, de cara a meitats de la setmana que ve sembla que entre dimarts i dimecres es podrien superar amb facilitat els 20ºC a molts indrets del litoral i prelitoral, juntament amb algunes valls pirinenques. Temperatures totalment atípiques de desembre, molta bonança.