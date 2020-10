Pla Ventcat activat en fase d'alerta al Pirineu

Protecció Civil ha activat aquest matí la fase d'alerta del pla Ventcat arran de les previsions del Meteocat que apunten a una situació de vent molt fort concentrada al Pirineu. El Servei Meterològic de Catalunya ha apujat a perill molt alt l'avís per vent a la Vall d'Aran, i en comarques com el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès el grau de perill és alt. Les ventades més fortes s'entreveuen entre aquest vespre i demà a primera hora, especialment en cotes altes del Pirineu. Per demà també hi ha actiu un avís per onades, que poden superar els 2,5 metres, especialment a la Costa Brava i al nord de la costa central. En general el vent no bufarà fort avui i demà, només en algunes comarques de l'oest s'hi arribaran a produir ratxes de més de 50 km/h.

651x366 Avís de perill per vent del Meteocat per avui i per demà Avís de perill per vent del Meteocat per avui i per demà

L'acostament de la pertorbació anomenada Barbara ja ha començat a fer marxar el fred a marxes forçades. Aquest matí, en moltes comarques de l'oest la temperatura era 8 o 9 graus més alta que ahir a primera hora; a la costa el canvi no ha estat tan contundent però també s'ha percebut clarament. Al migdia la pujada de la temperatura no serà tan clara, i de fet a Ponent és probable que aquest migdia faci menys calor que ahir.

L'augment dels núvols evitarà que el sol escalfi tant com ahir. Els núvols seran més espessos a Ponent i més esqueixats com més a prop de la costa. En general avui no plourà, però al Pirineu occidental sí que s'hi escaparan alguns ruixats intermitents i encara poc abundants. Demà i sobretot dijous les pluges aniran a més al Pirineu, especialment al vessant sud de la serralada, on s'hi arribaran a acumular fins a 50 l/m2.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dijous Acumulacions de precipitació previstes per dijous

A la resta gairebé no hi plourà els pròxims dies tot i l'augment dels núvols. Només en algunes comarques de l'extrem oest s'hi escaparan pluges més aviat febles de cara a dijous. Demà i demà passat seran dies encara menys freds que avui: les dues pròximes nits la temperatura encara es mantindrà una mica més alta que aquesta passada matinada, i demà i dijous al migdia la sensació tèrmica superarà els 25 graus a la costa i en comarques del sud.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Entre divendres i dissabte tornarà a canviar el temps, marxarà l'aire més càlid i la sensació de tardor serà altre cop clara. Tot fa pensar, però, que aquest cap de setmana no serà ni tan suau com els dies vinents ni tan fred com el cap de setmana passat: la temperatura es quedarà en un terme mig. El canvi de masses d'aire afavorirà que entre divendres i dissabte descarreguin ruixats i tempestes puntuals, ja no només al Pirineu, sinó també en algunes comarques de Girona i de Barcelona. Temps més insegur.

Un altre canvi de temps arribaria entre dilluns i dimarts que ve, amb una tongada de ruixats que sobretot s'entreveu probable al Pirineu i en comarques de Girona i de la Catalunya Central. Aquest canvi de temps revifaria el fred i tornaria a fer baixar els termòmetres fins als valors més baixos que hem tingut aquesta tardor. També emblanquinaria un altre cop el Pirineu després de la pujada de temperatures i la pluja dels pròxims dies, que probablement fondrà bona part de la neu que hi ha caigut les últimes setmanes. El fred està marxant, però no trigarà gaire a tornar.