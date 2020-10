Una borrasca amb vent de sud girarà el temps a partir de dimarts

Aquest matí ha tornat a ser fred per ser a mitjans d'octubre, tot i que gairebé arreu les mínimes no han sigut tan baixes com ahir. El temps calmat i fred ha fet començar a aparèixer la inversió tèrmica: a Montserrat la mínima ha sigut de 9 graus, mentre al pla de Bages hi ha hagut mínimes de fins a 0 graus, per exemple a Sant Salvador de Guardiola. D'entre els valors més baixos d'aquesta matinada en destaquen (en ºC):

Das, -4

El Pont de Suert, -2

Guardiola de Berguedà, -1

Vielha, 1

Olot, 2

Solsona, 2

Girona, 3

Lleida, 3

Tortosa, 7

Tarragona, 9

Barcelona (Raval), 12

Al centre de Barcelona aquesta és la dotzena matinada d'aquest mes d'octubre en què la temperatura baixa dels 15 graus, en els darrers anys ens havíem acostumat a que n'hi hagués entre 4 i 6 en tot el mes.

Aquest migdia farà una mica més de calor que ahir. A poc a poc el fred anirà afluixant, avui hi haurà més màximes per sobre dels 20 graus que ahir. El sol predominarà clarament però al migdia el pas d'un front enterbolirà el cel sobretot en comarques de l'oest i del sud. Un augment dels núvols transitori ja que la nit serà serena.

Demà els canvis en el temps seran escassos, farà sol, hi haurà algunes bandes de núvols prims i la temperatura continuarà la lenta tendència a l'alça dels últims dies. Dimarts els núvols ja seran més espessos i taparan el cel en diversos moments, sobretot en comarques de l'oest. L'augment dels núvols frenarà la pujada de la temperatura al migdia, però en canvi l'accelerarà en les temperatures nocturnes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dimecres

La setmana que ve estarà marcada sens dubte per la sensació que el fred marxarà sobtadament, un canvi que es notarà especialment entre dimecres i dijous. Les temperatures nocturnes i de primera hora pujaran entre 3 i 8 graus respecte avui, al migdia el canvi també es notarà però no de forma tan contundent.

Entre dimecres i dijous ja no només hi haurà núvols sinó que a més a més plourà poc o molt en moltes comarques. A la costa i al prelitoral en general aquestes pluges hi arribaran de forma molt tímida i puntual, a Ponent s'hi entreveuen més destacables i al Pirineu hi haurà acumulacions abundants, especialment al vessant sud de la serralada i en sectors com la Ribagorça i el Pallars. El fet que la borrasca entri de sud dispararà la cota de neu per sobre dels 2.500 metres, i en alguns moments fins i tot per sobre dels 3.000.

El més probable és que després d'això entrem en una fase de temperatures més normals per a l'època, ni amb tant de fred com els últims dies, ni tampoc amb temperatures tan altes com les que hi haurà al centre de la setmana. Encara hi ha incertesa sobre el temps del cap de setmana que ve, però un temps gaire mogut i amb pluges destacables no és l'escenari més probable.