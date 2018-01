Una borrasca farà ploure i nevar durant el cap de setmana de Reis

Són comptats els termòmetres que aquesta nit han baixat sota zero a Catalunya. A les valls més encaixonades l'aire fred ha resistit, però en general el dia ha començat amb temperatures bastant més altes que ahir. D'entre les mínimes més baixes d'avui destaquen els -3º de Das, els -2º de Guardiola de Berguedà o els -1º de Tremp. En canvi a cotes molt més altes, per sobre dels 2.000 metres aquesta nit no s'ha baixat dels 0º.

Aquesta nit hi ha hagut cops de vent de fins a 90 km/h a Vandellòs, 87 al Vendrell, 85 a Valls i 74 a l'aeroport de Reus. En aquest grup de comarques costaneres i prelitorals de la meitat sud de Catalunya el vent no hi deixarà de bufar, i fins divendres al migdia s'aniran repetint les ratxes de vent de més fins a 60 o 70 km/h, fins i tot amb cops puntualment més forts. També seguirà bufant amb ganes a les cotes altes del Pirineu.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre

Aquest dimecres serà el dia més càlid de la setmana. Avui la temperatura s'enfilarà per sobre dels 20º al migdia en força indrets de la costa i del Prelitoral, amb màximes de 3º a 5º més altes que ahir. La jaqueta sobrarà en molts indrets. Els dies vinents la temperatura no baixarà clarament, però progressivament s'anirà normalitzant, sobretot durant el cap de setmana.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre ahir al migdia i avui Diferència de temperatura prevista entre ahir al migdia i avui

540x306 Diferència de temperatura prevista entre el migdia d'avui i el de diumenge Diferència de temperatura prevista entre el migdia d'avui i el de diumenge

Avui hi ha núvols prims en moltes comarques, núvols alts que arribaran a ser espessos en alguns moments. Demà i divendres el sol predominarà més clarament. Els Reis d'Orient vindran encara amb un cel amb pocs núvols, però dissabte arribarà una borrasca important que farà ploure i nevar. Entre dissabte a la tarda i dilluns al matí les pluges s'escamparan per totes les comarques, deixaran quantitats que superaran els 20 l/m2 en diversos indrets i fins i tot es podrien superar els 50 l/m2 en alguns casos, sobretot al Pirineu.

El més probable és que no hi hagi nevades per sota dels 1.000 metres, però sí gruixos importants a partir dels 1.500, sobretot al Pirineu Oriental. Si es compleixen les previsions, aquesta borrasca serà un bon regal en una situació de greu sequera com l'actual. No resoldrà la manca de precipitacions en cap cas, però pot suposar un alleugeriment.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dissabte hi ha precipitacions de més de 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dissabte hi ha precipitacions de més de 5 l/m2