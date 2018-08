La calor no afluixarà fins la setmana que ve

La mica de tramuntana que bufa i alguns intervals de núvols han fet que aquesta nit fos escandalosament de mal dormir en alguns punts de l'Empordà, on avui hi ha hagut les temperatures mínimes més altes. A Portbou no s'ha baixat de 28º en tota la nit, i a Figueres, de 27,5º. Al Raval de Barcelona la mínima s'ha quedat en 26,5º, la més alta d'aquest any fins ara. Aquest migdia la calor serà similar a la d'ahir, però en algunes comarques interiors el termòmetre encara pujarà un grau més que ahir.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Durant els pròxims dies no cal esperar que la temperatura pugi gaire més. Dissabte podria haver-hi màximes encara més altes a les Terres de l'Ebre, incloent-hi alguns valors per sobre dels 40º, però en general el que cal esperar els dies vinents és que es mantingui aquesta calor ja prou intensa d'ahir o d'avui. El cap de setmana s'entreveu amb més estones de cel mig ennuvolat, un fet que podria frenar lleugerament la temperatura al migdia però que per contra podria fer les nits encara més insuportables a prop de mar.

540x306 Temperatura màxima prevista per a dissabte Temperatura màxima prevista per a dissabte

Caldrà esperar a dimarts per començar a veure una baixada de la temperatura. La setmana que ve no serà gaire fresca, però si més no tot fa pensar que a mesura que avancin els dies la calor afluixarà una mica.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimarts que ve

Pel que fa a l'estat del cel, avui el sol predominarà, però a la tarda hi haurà més tempestes que ahir al voltant del Ripollès, del Berguedà o fins i tot en punts de muntanya d'Osona i de la Selva. Demà els ruixats de tarda aniran a la baixa, però de cara al cap de setmana és probable que hi hagi més estones de cel mig ennuvolat en general. Entre dissabte al vespre i diumenge al matí el temps fins i tot podria ser una mica insegur. No hi haurà una tongada de xàfecs extensos, però sí que augmentarà la possibilitat de ruixats puntuals, ja no només al Pirineu sinó en moltes altres comarques.

540x306 Probabilitat en tant per cent que diumenge plogui en algun moment del dia Probabilitat en tant per cent que diumenge plogui en algun moment del dia

Tot i que avui bufarà una mica de tramuntana a l'Alt Empordà i al Rosselló, els pròxims dies continuarà la manca de vent, i per tant la situació marítima tranquil·la. Entre aquest vespre i demà al matí hi haurà àrees de maror al nord de la Costa Brava, però en general els dies vinents les banderes verdes predominaran clarament a les platges.