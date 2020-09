Repunt de la calor abans d'un canvi de temps que obligarà a abrigar-se abans d'hora

Aquesta matinada ha sigut més freda que l'anterior en moltes comarques. La temperatura mínima ha reculat fins als 11 graus en ciutats com Girona i Olot, temperatures que ja s'han donat en altres moments del tram final de l'estiu. Al centre de Barcelona la mínima no ha baixat dels 20 graus. Al migdia avui farà més calor que ahir: les temperatures màximes s'acostaran als 30 graus amb més facilitat i la sensació tèrmica arribarà a superar aquest llindar en alguns moments.

Res fa pensar que avui s'hagin de repetir els forts aiguats que ahir van provocar problemes importants entre el Vallès i el Maresme, sobretot a la Garriga. Aquesta tarda hi haurà ruixats més puntuals que ahir, afectaran sobretot el Pirineu occidental i les Terres de l'Ebre, tot i que no és descartable que algun ruixat torni a formar-se en altres punts del prelitoral. Aquesta tarda el vent de garbí bufarà moderat a la costa central i al sud de la Costa Brava.

Demà el pas d'un front farà que el dia sigui una mica més variable. A la tarda i nit s'escaparan alguns ruixats en comarques del sud i també al Pirineu, però en general seran xàfecs poc abundants. Divendres caldrà parar atenció a la possibilitat de tempestes puntualment fortes en comarques de Girona durant la tarda.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

El canvi de temps més important de la setmana arribarà divendres, amb una entrada d'aire fred que farà baixar la temperatura en picat. El cap de setmana la majoria de termòmetres marcaran valors entre 5 i 10 graus més baixos que avui, fet que ens situarà en temperatures per sota del que hauria de ser habitual a finals de setembre. Ahir apuntàvem la possibilitat que aquest fred avançat durés 4 o 5 dies. Avui les últimes actualitzacions dels models de previsió fan pensar que serà sobretot durant el cap de setmana quan caldrà abrigar-se més. El termòmetre probablement repuntarà en l'inici de la setmana que ve.

Sens dubte un dels trets importants del canvi de temps serà la nevada que afectarà bona part del Pirineu i que s'entreveu molt abundant per a l'època. Al vessant nord de la serralada els gruixos podrien superar els 20 o 30 centímetres de neu acumulada per sobre dels 2.000 metres. Al fons de les valls no hi haurà una nevada general, però al vessant nord segurament la cota baixarà fins als 1.200 o 1.300 metres entre divendres a la tarda i dissabte al matí.

651x366 Cota de neu prevista per la nit de divendres a dissabte Cota de neu prevista per la nit de divendres a dissabte

No hi ha gaires precedents en els últims anys d'una nevada d'aquest estil tan aviat en el calendari. A mitjans del setembre del 2017 una situació similar va acumular fins a 20 centímetres de neu a Certascan i l'any passat durant l'11 de setembre es va arribar a acumular un gruix de 13 cm en aquest punt, però amb dades des del 2009 no hi ha registres més importants que aquests durant el final de l'estiu i l'inici de la tardor. De fet, fins a Tots Sants el gruix de neu més important que hi ha registrat a Certascan són 24 cm el dia 31 d'octubre del 2010.

El vent serà un altre factor a tenir en compte en l'inici del cap de setmana, sobretot entre divendres a la tarda i dissabte al matí. El mestral bufarà amb ratxes de fins a 100 km/h a les Terres de l'Ebre i en altres punts del terç sud de Catalunya, i el vent també es deixarà sentir amb cops forts al nord de la Costa Brava i al Pirineu. A partir de dissabte a la tarda el vent anirà clarament a la baixa però diumenge encara es deixarà sentir moderat.