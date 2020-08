La calor encara anirà a més demà

Tot i que aquesta nit el cel ha estat bàsicament serè, la matinada ha sigut de molt mal dormir. Al centre de Barcelona la temperatura mínima ha tornant a situar-se per sobre dels 25 graus, concretament al Raval ha sigut de 25,1, i fins i tot en alguns indrets del Segrià o a Tàrrega la temperatura mínima no ha baixat dels 21 graus durant la matinada.

Aquest migdia farà tanta calor com ahir. Les màximes se situaran per sobre dels 35 graus a Ponent i en algunes comarques de Girona i la suma de temperatura i humitat farà que la sensació tèrmica s'acosti als 40 graus a la costa, com ja va passar ahir. Tot això en un dijous amb molt de sol. Durant el matí hi haurà alguns núvols esqueixats a la Costa Daurada, a la tarda les nuvolades seran escasses al Pirineu.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Demà la temperatura recularà una mica a l'Empordà i en alguns altres indrets de les comarques de Girona, però, en canvi, a Ponent encara farà més calor. Aquest divendres les màximes s'acostaran una mica més als 40 graus a Ponent i se superaran els 35 a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre. El Meteocat té actiu un avís per calor de cara a demà que només afecta el Segrià i el Pla d'Urgell. En general divendres serà el dia de més calor d'aquesta setmana.

Ahir el garbí va arribar a bufar amb un cop de fins a 55 km/h a Blanes. Avui el vent bufarà més de sud i això farà que es deixi sentir més al nord de la Costa Brava que no pas al sud. La situació marítima es mantindrà una mica alterada i probablement avui hi haurà més banderes grogues a les platges que ahir. A la vall de l'Ebre el vent també bufarà amb cops de fins a 50 km/h a la tarda.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

Durant el cap de setmana entrarà la tramuntana i això farà canviar el temps. Diumenge el termòmetre ja baixarà entre 2 i 5 graus i dilluns aquesta normalització dels termòmetres s'accentuarà. No hi ha indicis que la calor hagi d'afluixar de manera notable en el tram final de l'agost. Probablement a partir de dimecres que ve la temperatura repuntarà una mica i la sensació de ple estiu no marxarà encara.

Durant el cap de setmana augmentaran els intervals de núvols i apareixeran algunes tempestes al Pirineu, sobretot al sectors més pròxims al mar. Dissabte els ruixats de tarda podrien fins i tot afectar comarques interiors de Girona, la Catalunya Central o punts del prelitoral. Entre diumenge i dilluns el temps serà més variable i mig ennuvolat a les comarques de Girona i de Barcelona. No és descartable que dilluns puguin descarregar ruixats puntuals també a l'àrea metropolitana de Barcelona, però en general la setmana que ve no hi haurà grans canvis. És probable que les tempestes de tarda augmentin al Pirineu, però no hi haurà cap canvi de temps general.