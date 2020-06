La calor forta ja treu el cap als mapes del temps

Els ruixats d'ahir a la tarda han fet que avui el dia hagi començat amb més fresca que ahir al Pirineu, però en general la nit ha estat més calorosa que l'anterior. Ahir les tempestes van arribar a deixar 60 l/ m2 a Sant Romà d'Abella, 48 a Martinet, 35 a la Seu d'Urgell o 31 a Gisclareny, tempestes que en molts casos van anar acompanyades de molta calamarsa o fins i tot de pedra.

Avui es repetiran les tempestes puntualment fortes al Pirineu. A la tarda els ruixats tornaran a descarregar amb ganes en molts punts de la serralada i també en sectors del Prepirineu. Els xàfecs podran ser forts en qualsevol sector del Pirineu, però fora d'aquest àmbit les tempestes només afectaran puntualment el Montsec o alguns sectors de la Franja. A la resta el sol predominarà en bona part del dia.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Aquest migdia la calor serà tan intensa com ahir, el termòmetre tornarà a fregar els 35 graus a Ponent i en molts punts del prelitoral se superaran els 30 graus amb facilitat. El cap de setmana una entrada d'aire més fresc farà recular la temperatura al Pirineu, però en general l'ambient canviarà poc. Dissabte les màximes seran un o dos graus més baixes, i en el que queda de setmana la calor ja no anirà a més.

Sí que s'entreveu un pic de calor més forta la setmana que ve. Entre dilluns i dimecres de la setmana vinent arribaran les temperatures més altes d'aquest any fins ara, un pic de calor que acostarà la temperatura als 40 graus a Ponent i farà que les màximes de 35 graus arribin també a la Catalunya Central i en comarques prelitorals. Una calor, ara sí, de primera categoria. El més probable és que aquesta primera situació de calor forta d'enguany duri poc. Dimarts el termòmetre tocarà sostre i de cara a la segona part de la setmana que ve l'escenari més probable és una normalització de la temperatura.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Pel que fa a l'estat del cel, a l'inici del cap de setmana les tempestes de tarda aniran de baixa al Pirineu. Demà i dissabte encara hi haurà ruixats de tarda a la serralada, però seran menys extensos i no tan forts com els d'ahir o els d'avui. La nit de divendres a dissabte passarà un sistema frontal poc actiu, que no farà ploure en general però que podria fer que la nit de divendres a dissabte fos la més xafogosa d'aquest any fins ara.

A llarg termini no hi ha indicis de canvis importants de temps. Diumenge s'entreveu un dia més variable i més ennuvolat que els últims, sobretot a les comarques de Girona i al Pirineu i Prepirineu, però durant la primera part de la setmana que ve seguirem esperant un temps amb sol i tempestes de tarda al Pirineu.