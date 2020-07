Termòmetres a prop dels 40 graus a l'espera d'un inici del cap de setmana molt més fresc

Aquesta ha sigut una altra nit de mal dormir, tot i que en general el dia ha començat amb un ambient sensiblement més fresc que el d'ahir. Com apuntàvem ahir, aquesta nit hi ha hagut tempestes no només al Pirineu sinó també a Ponent, uns ruixats localment forts que han deixat 6 l/m2 a Alcarràs i 4 a Lleida, però que sobretot han provocat una gran quantitat de descàrregues elèctriques sobre el Segrià i el Baix Cinca.

Festival de llamps i trons sobre la ciutat de Lleida. No es pot intentar dormir. Tothom despert a 23:50 h.

Traca final del primer semestre 2020, molt extraordinàri en precipitacions: el més plujós dsd 1969 i el tercer dsd, 1913. pic.twitter.com/A5n0J42kOr — Climadelleida/meteoponent (@climadelleida) June 30, 2020

Avui serà el dia de més calor d'aquest estiu fins ara: a Ponent i a les Terres de l'Ebre la temperatura s'acostarà als 40 graus, a la costa la temperatura de sensació també arribarà a superar els 35. Al País Valencià l'entrada del vent de Ponent arribarà a provocar màximes clarament per sobre dels 40 graus en algunes comarques.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Aquesta tarda les tempestes es concentraran a l'extrem nord del Pirineu i en àmbits com el Rosselló, on alguns ruixats podrien ser localment forts. En general els núvols seran escassos i el vent serà feble, règim de marinades i banderes verdes a les platges.

Demà canviarà el temps. A la tarda i a la nit els ruixats i tempestes afectaran més comarques del Pirineu, Prepirineu, molts sectors de la Catalunya Central i comarques de Girona. Alguns xàfecs podrien fins i tot arribar a àmbits com el Vallès, el Maresme o l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot durant les primeres hores de la nit. En comarques com el Ripollès, la Garrotxa o Osona les pluges arribaran a deixar més de 30 o 40 l/m2 en alguns casos. Divendres encara quedaran alguns intervals de núvols a l'est, però el cap de setmana serà de sol i sense ruixats ni tronades de tarda, tampoc al Pirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

El canvi de temps provocarà una refrescada molt notòria, de més de 5 graus en moltes comarques. Començarem el cap de setmana amb l'ambient més agradable de la setmana. Divendres a la tarda i la nit de divendres a dissabte seran els moments de més fresca. Diumenge i durant la primera part de la setmana que ve tornarà a fer calor, la temperatura no pujarà tant com avui però l'ambient tornarà a ser de ple estiu. Divendres al matí bufarà tramuntana en molts punts de la Costa Brava, però durant el cap de setmana el vent ja només es deixarà sentir a l'extrem nord de l'Empordà.

A mesura que avanci la setmana que ve el risc de tempestes de tarda tornarà a augmentar al Pirineu, però hi ha escasses opcions que durant els primers deu dies de juliol hi hagi cap nova situació de tempestes que pugui afectar moltes comarques.