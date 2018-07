La méteo en 1 minut: cap de setmana de calor forta

Hem encetat aquest dijous amb alguns petits xàfecs al prelitoral i a la Catalunya Central, símptoma de la inestabilitat que continua present després de les tempestes d'ahir. Entre la tarda i la nit ahir les tronades van deixar fins a 56 l/m2 a Tírvia, 42 a Espot, 31 a Ulldeter, 22 a Das, 15 a Solsona, 11 al Parc Natural dels Ports i 11 a Maials.

Avui es repetiran els xàfecs sobtats a la tarda i, com ahir, no afectaran només el Pirineu i el Prepirineu, sinó que també apareixeran a l'altiplà central, als Ports i a l'interior de les comarques de Tarragona. Seran xàfecs curts, però que poden descarregar 20 o 30 l/m2 en poca estona, especialment al Pirineu.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Avui el temps més variable farà que la temperatura quedi una mica més frenada a Ponent, però en general l'ambient serà molt similar al d'ahir. El vent no serà destacable, però bufarà de mar cap a terra, i això farà que el mar no estigui especialment tranquil a les platges més obertes. A partir del migdia les onades podrien superar el mig metre en algunes platges centrals i del sud.

Els pròxims dies la calor augmentarà clarament. El cap de setmana els termòmetres s'enfilaran més de 5 graus respecte a avui, especialment diumenge, quan probablement s'arribaran a superar els 40 ºC en alguns punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Diumenge s'entreveu el dia més calorós d'aquest any fins ara, però la bona notícia és que a partir de dilluns es dibuixa clarament un canvi de masses d'aire que ens tornarà a temperatures molt més normals. La primera part de la setmana que ve no cal esperar temperatures especialment baixes per a l'època, però sí una calor més suportable.

540x306 Temperatura màxima prevista per a diumenge Temperatura màxima prevista per a diumenge

Pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies les tempestes aniran a la baixa. Les tardes del cap de setmana només hi haurà ruixats molt puntuals al Pirineu, i en general el sol predominarà. La setmana que ve començarà amb temps més canviant, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Entre dilluns i dijous els ruixats de tarda aniran a més a les comarques de l'est.