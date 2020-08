La calor no afluixarà fàcilment a la costa

Avui tornarà a ser un dia amb estones de cel enterbolit, especialment en comarques del sud i de Ponent. De nit els núvols ja s'han passejat més que en l'última matinada, i això ha fet que la nit fos de més mal dormir en molts indrets interiors: la matinada ha sigut tropical a Alguaire i a Tàrrega, on la mínima no ha baixat de 21 graus, però la mínima més alta ha tornat a ser la del centre de Barcelona, on el termòmetre no ha baixat dels 25,5 graus.

Al migdia la temperatura no serà gaire diferent de la d'aquest dilluns: màximes d'entre 30 i 35 graus en general, amb una calor que afluixarà una mica respecte ahir en moltes comarques de Girona i en àmbits com el Vallès. Avui els ruixats seran més escassos que ahir, però a la tarda hi haurà algunes tempestes puntuals al Pirineu, especialment a l'extrem nord de la serralada. Ahir els ruixats van arribar a descarregar 16 l/m 2 a Ascó, 6 al Masroig i 3 a Falset i a Gandesa.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà la inestabilitat anirà a més, sobretot en comarques de l'extrem oest de Catalunya. Aquest dimecres caldrà parar atenció a possibles tempestes fortes al Pirineu occidental i a algunes tronades intenses que puguin acabar arribant de manera més puntual a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Els ruixats es formaran a partir del migdia i podrien ser especialment destacables a última hora. Els núvols també seran abundants a estones a l'est: a les comarques de Girona, al Maresme i a l'àrea metropolitana de Barcelona el matí serà molt enterbolit i es podria escapar alguna tímida gotellada. Dijous farà més sol i les tempestes de tarda seran més puntuals: afectaran sobretot el Pirineu però no seran descartables en comarques interiors de Girona i a la Catalunya Central.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà dimecres Acumulacions de precipitació previstes per demà dimecres

No cal esperar cap gran refrescada els dies vinents. La calor anirà afluixant, però on més es notarà aquesta reculada del termòmetre serà al Pirineu, al Prepirineu i a Ponent; a prop de mar, la sensació tèrmica variarà ben poc durant la setmana i, per tant, caldrà seguir esperant nits de molt mal dormir i una sensació tèrmica d'entre 35 i 37 graus al migdia. Ahir els models de previsió auguraven una refrescada més notòria de cara al cap de setmana que avui ja no és ni de bon tros tan clara.

Divendres i el cap de setmana s'entreveu que seran dies amb molt de sol i escasses tempestes de tarda al Pirineu. El vent humit pot afavorir que es formin alguns núvols baixos a la costa al vespre i als matins. Avui el garbí ja no bufarà amb ganes com ahir, però a la tarda el vent de sud pot ser destacable al nord de la Costa Brava. Els dies vinents farà poc vent i la situació marítima serà tranquil·la. La humitat a la costa serà molt marcada.