La calor i la xafogor tocaran sostre avui

Comencen les nits realment de mal dormir. Aquesta matinada algunes mínimes han quedat fins i tot per sobre dels 25º a l'Empordà, a causa de la calor d'ahir, el lleuger vent de nord i els núvols. A Roses no s'ha baixat dels 25,8º en tota la nit, i a Castelló d'Empúries i a Portbou dels 25. Fins i tot lluny de la costa hi ha hagut algunes temperatures mínimes que no han baixat dels 20º, per exemple a la Garriga i als Hostalets de Pierola.

Avui la calor i la xafogor faran suar més que mai aquesta setmana, i més que mai fins ara aquest any. Les màximes més altes s'acostaran als 40º a Ponent. I a la costa, tot i que el termòmetre probablement no pugi tant com ahir, la sensació tèrmica sí que serà més alta que aquest dijous. Valors de xafogor fins i tot per sobre els 35º, que faran suar de valent.

540x306 Temperatura màxima prevista per a avui Temperatura màxima prevista per a avui

No hi haurà cap canvi radical durant els deu dies vinents, però a partir de demà la calor es moderarà una mica. Demà al migdia el termòmetre s'enfilarà 2 o 3 graus menys que avui, i la baixada arribarà a ser de fins a 4 o 5 graus en algunes comarques de cara a la primera part de la setmana que ve. La calor forta no s'instal·larà de moment.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Aquesta tarda es repetiran els xàfecs en llocs de muntanya, i demà al migdia i a la tarda també hi haurà ruixats sobretot al Pirineu oriental. Alguns models de predicció fan pensar que demà al migdia el temps podria ser també insegur i amb xàfecs aïllats en alguns indrets del prelitoral i de la Catalunya Central, però la nit de revetlla serà tranquil·la i sense pluja.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dissabte

Tampoc diumenge ni el començament de la setmana que ve estaran marcats per canvis importants en el temps, però entre dimarts i dimecres podrien començar a aparèixer tempestes més extenses i fortes al Pirineu, i fins i tot alguns ruixats puntuals a Ponent.