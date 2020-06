Una calorada forta i curta marcarà la setmana

Les nits de mal dormir van guanyant terreny amb el pas dels dies. Aquest cap de setmana hi ha hagut les primeres nits amb temperatures de més de 20 graus a Tortosa i a Reus, i aquesta nit passada la temperatura ja no ha baixat dels 20 graus tampoc a Lleida.

La calor es va intensificant i aquesta setmana serà encara més forta. Avui i demà el termòmetre variarà ben poc. Avui les màximes podrien ser un grau més baixes que ahir en algunes comarques, però de cara a dimecres el termòmetre marcarà els valors més alts d'aquest estiu fins ara: màximes que s'acostaran als 40 graus a Ponent i que arribaran als 35 per primer cop aquest any en punts de la Catalunya Central i en comarques prelitorals.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

La bona notícia és que aquest pic de calor durarà poc més d'un dia. Entre dijous i sobretot divendres la temperatura baixarà clarament: no només tornarà als valors d'aquests últims dies, sinó que fins i tot podria recular una mica més. A partir d'aquí sembla que tindrem canvis força ràpids de temps. Diumenge podria ser un altre dia de calor forta en comarques del sud, però amb el canvi de setmana la tramuntana i el mestral farien arribar un altre cop aire més fresc.

Pel que fa a l'estat del cel avui predominarà el sol, però aquesta tarda descarregaran ruixats i alguna tempesta al Ripollès, a la Garrotxa i també al voltant de la serra de l'Albera. Això farà que en moltes comarques de Girona la tarda sigui de cel més variable i mig ennuvolat que al matí. Demà també hi haurà intervals de núvols al Pirineu i Prepirineu, però els ruixats que hi puguin aparèixer seran molt testimonials.

El canvi de temps més important d'aquesta setmana arribarà entre dijous a la tarda i divendres. És molt possible que en aquest moment els xàfecs i les tempestes puguin estendre's per força comarques interiors, de la Catalunya Central i punts fins i tot pròxims a la costa, especialment a les comarques de Girona. Un parèntesi de temps més variable que no continuarà durant el cap de setmana. Dissabte i diumenge s'entreveuen amb sol i temps d'estiu, i en tot cas el risc de xàfecs podria tornar a augmentar de cara a diumenge a la tarda o dilluns.

Avui serà un dia amb poc vent, una situació marítima tranquil·la i banderes verdes a les platges. Només a l'extrem nord de l'Empordà es deixarà sentir una mica la tramuntana. Demà el vent de garbí bufarà moderat al migdia al sud de la Costa Brava.