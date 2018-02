Un altre canvi de temps provocarà alguns xàfecs durant el cap de setmana

El fred ha continuat marxant durant les últimes hores, i aquest matí les glaçades són molt més puntuals que ahir. D'entre les temperatures mínimes d'aquest matí en destaquem:

El Pont de Suert, -3º

Sort, -2º

La Seu d'Urgell, -1º

Cardona, -1º

Vic, -1º

Guardiola de Berguedà, -2º

Das, -2º

Puigcerdà, -1º

Solsona, 0º

Olot, 1º

Girona, 1º

Manresa, 2º

Lleida, 3º

Tàrrega, 4º

Cervera, 5º

Amposta, 5º

Figueres, 7º

Barcelona (Raval), 9º

Tarragona, 9º

Reus, 10º

Avui predominarà el sol en general, només amb algunes bandes de núvols prims. Només al vessant nord del Pirineu els núvols hi seran més abundants, i també cal destacar que de nit s'ha format un banc de núvols baixos a l'altiplà central que mantindrà el cel tapat en aquest sector durant les primeres hores del dia.

També al migdia avui la temperatura serà clarament més alta que ahir, l'entrada d'una massa d'aire més càlid farà que les màximes s'enfilin fins als 15º en molts indrets, i que en alguns sectors de les Terres de l'Ebre fins i tot s'arribi als 20º. El d'avui serà el migdia més càlid de la setmana, d'avui a diumenge la temperatura diürna recularà de 2º a 5º, però en canvi les nits del cap de setmana s'entreveuen poc fredes, fins i tot amb temperatura més alta que la passada matinada.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà serà un dia bastant tapat, el cap de setmana el temps serà molt variable i amb estones de tot. Entre dissabte a la tarda i diumenge al migdia hi haurà una tongada de ruixats que afectarà diverses comarques.

Els xàfecs més persistents descarregaran al vessant nord del Pirineu, on hi plourà i hi nevarà bona part de dissabte. La cota de neu començarà al voltant dels 2.000 metres, però la matinada de diumenge ja s'acostarà als 1.000. Dissabte a la tarda també hi haurà xàfecs sobtats i intensos en comarques com el Ripollès, el Berguedà, Osona, el Solsonès... en general en molts punts del Prepirineu i sectors de la Catalunya Central.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

Els xàfecs aniran avançant cap al sud, la nit de dissabte a diumenge afectaran sectors de l'altiplà central, i diumenge al matí també plourà en diverses comarques prelitorals de Tarragona. A la costa les precipitacions hi arribaran de forma més puntual i poc abundant. En general entre dissabte a la tarda i diumenge al matí el temps serà insegur, però en moltes comarques hi plourà poc o gens.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

La setmana que ve tornarem a un ambient més d'hivern, probablement no hi hagi una entrada d'aire fred tan intensa com la dels últims dies però la temperatura recularà, i entre diumenge i dijous és possible que hi torni a haver alguns ruixats de neu per sota dels 1.000 metres. El més probable és que durant el tram final del febrer l'ambient clarament d'hivern continuï sent protagonista.