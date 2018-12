El cap de setmana acabarà amb migdies altre cop molt suaus

Els últims dies cal mirar amb lupa per observar canvis en el temps, però n'hi ha alguns. Aquest matí per exemple ha baixat força la temperatura a alta muntanya. El pas d'un petit front ha fet baixar el termòmetre sota zero en molts indrets per sobre de la cota 2.000 del Pirineu, on els últims dies no hi havia glaçat de nit. El front també farà que el matí sigui una mica més variable i mig ennuvolat que ahir en algunes comarques de Girona i a les Balears, però avui en general tornaran a predominar el sol i la boira.

D'entre les temperatures mínimes d'aquest matí en destaquem:

Das, -5º

Sort, -4º

Guardiola de Berguedà, -2º

Vielha, -1º

La Tosa d'Alp (cota 2.500), -1º

Vic, 0º

Olot, 0º

Girona, 1º

Lleida, 5º

Barcelona, 6º

Amposta, 6º

Tarragona, 6º

Al migdia la temperatura serà molt similar a la d'ahir, en general per sota dels 15º però sense que el fred sigui gaire notori. A les cotes altes del Pirineu és on més es notarà el canvi de temperatura respecte aquest dijous, avui hi haurà 4 o 5 graus menys. A Ponent les màximes tornaran a quedar frenades per sota dels 6 o 7 graus per sisè dia consecutiu. Demà la tramuntana reforçarà tímidament la sensació de fred a l'Empordà i a Menorca.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

Quan tornarà a ploure i a nevar encara no està gens clar. Fins a Reis l'anticicló sembla que es mantindrà fort i evitarà fins i tot el pas de sistemes frontals que puguin deixar algunes volves de neu al Pirineu. Per tant, tant el cap de setmana com durant el canvi d'any seguirem parlant de sol i boires, amb matins freds i humits però migdies que de cara a dilluns i dimarts tornaran a ser molt suaus. Els dos últims dies de l'any hi haurà altre cop màximes de 16 o 17º a prop de la costa.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a aquest dissabte a la tarda Cops de vent màxims previstos per a aquest dissabte a la tarda

A partir de Reis podrien començar a arribar alguns canvis, però res fa pensar per ara en pluges extenses, sinó més aviat en la possibilitat d'algunes primeres tímides nevades al Pirineu. Pel què fa a masses d'aire, el 2019 començarà amb un ambient una mica més fred, però hi ha poques possibilitats de cap fredorada destacable fins al 10 de gener. L'anticicló és un clàssic de les festes de Nadal i aquest any està marcant el temps de ple.