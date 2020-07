Cap de setmana amb pocs núvols i termòmetres a l'alça

La matinada ha estat més fresca que l'anterior allà on el dia s'ha aixecat amb el cel completament ras. De fet, a moltes comarques interiors s'han rondat els 15 graus i al Pirineu fins i tot s'ha baixat dels 10. L'exepció l'hem trobat a la façana litoral i al Prelitoral central, on el dissabte ha començat força ennuvolat i on la xafogor ja ha estat notable des de primera hora del dia.

En tot cas, aquests núvols aviat es desfaran i només cap al Barcelonès, el Maresme o la Selva faran la guitza a estones més enllà de mig matí. Al migdia la calor serà més evident que els últims dies, amb màximes que s'enfilaran 2 o 3 graus més que ahir a l'interior del país i que fàcilment superaran els 30 a Ponent, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre.

La tramuntana i el mestral, que aquesta matinada encara han deixat ratxes de més de 50 km/h als dos extrems del país, perdran força ràpidament i en tot cas serà el vent de garbí el que demà al migdia es deixarà notar una mica a les comarques de la costa i del Prelitoral.

Diumenge el sol encara guanyarà més protagonisme però les nuvolades que creixeran a partir de migdia en punts de muntanya -a diferència d'avui- podran arribar a deixar escapar algun ruixat aïllat a l'Aran o al Pallars. I precisament aquesta inestabilitat que demà es començarà a fer evident a l'extrem nord del país marcarà el temps de les tardes de la setmana vinent, amb xàfecs i tempestes localment intenses pràcticament cada dia a les comarques del Pirineu i Prepirineu.

651x366 Temperatures màximes previstes per dimarts vinent Temperatures màximes previstes per dimarts vinent

Prop de mar, en canvi, difícilment hi arribarà a ploure i els propers dies vindran marcats per la calor de plena canícula, amb temperatures reals o de sensació que superaran els 35 graus a tot Catalunya. Aquesta calorada, però, encara no ha arribat i ja té data de caducitat. Divendres vinent, el pas d'una pertorbació deixarà pluges a molts indrets i farà que l'ambient del proper cap de setmana sigui relativament fresc per l'època de l'any.