La méteo en 1 minut: el pròxim canvi de temps arribarà diumenge

L'arribada de l'anticicló està facilitant que tornin les boires, la humitat i els núvols baixos matinals. Avui ja no només n'hi ha en punts de Ponent, a la Catalunya Central i en algunes valls del Pirineu, sinó també en àmbits com l'Empordà i el Gironès. Aquest dijous, a més, tenim el pas d'un petit front que enterbolirà el cel en moltes comarques, sobretot al matí. En general no farà ploure, només al Pirineu Occidental s'escaparan algunes gotes al centre del dia. En conjunt, dijous amb estones de cel mig ennuvolat al matí i més sol a la tarda.

En molts indrets aquest matí el termòmetre marcava un o dos graus menys que ahir, però tot i així hi ha hagut pocs casos en què el termòmetre baixés sota zero. Al Pirineu i Prepirineu sí que hi ha hagut moltes glaçades, la inversió tèrmica fa que el fred ja comenci a ser més intens al fons de les valls que a cotes altes. Entre les temperatures mínimes d'aquest matí, destaquem:

El Pont de Suert, -3º

Puigcerdà, -2º

Sort, -1º

Vic, -1º

Espot (cota 2.500), 0º

Lleida, 0º

Manresa, 1º

Igualada, 2º

Girona, 3º

Valls, 3º

Tarragona, 5º

Sabadell, 5º

Barcelona, 7º

Al migdia en molts indrets s'arribarà als 15 graus, com ja ha anat passant els últims dies. Aquesta serà també la tònica dels dies vinents: matins encara una mica freds i humits, però migdies agradables. A prop de mar els valors més agradables de la setmana arribaran segurament diumenge, dia en què el vent de Ponent dispararà alguns termòmetres fins als 20 graus. En canvi, l'inici de la setmana que ve serà més hivernal, no hi haurà cap fredorada però la temperatura recularà entre 2 i 5 graus respecte als valors d'avui.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

El pas de diferents sistemes frontals farà que tant demà com dissabte i diumenge les estones de cel enterbolit o mig ennuvolat es vagin succeint. Tot fa pensar que dissabte serà el dia en què els núvols seran més abundants, però tot i així no plourà enlloc.

El vent també serà un ingredient del cap de setmana. Demà a la tarda ja es deixarà sentir moderat de garbí al sud de la Costa Brava i al Maresme, però serà sobretot diumenge a partir del migdia quan bufarà amb cops de 40 o 50 km/h en moltes comarques. En cap cas hi haurà ventades tan fortes com les del cap de setmana passat.

651x366 Cops de vent màxims previstos per diumenge a la tarda Cops de vent màxims previstos per diumenge a la tarda

Entre diumenge i dilluns hi haurà un canvi de temps una mica més important, diumenge a la tarda reapareixeran les precipitacions en molts sectors del Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.500 metres fins a situar-se puntualment per sota dels 1.000. Dilluns probablement s'escaparan alguns ruixats puntuals també en comarques de Girona i de Barcelona, però res fa pensar en pluges destacables o gaire extenses, sinó més aviat en xàfecs puntuals.

Després d'aquest canvi de temps tornarà l'estabilitat, els xàfecs i nevades de diumenge i dilluns seran les úniques precipitacions fins al dia 15. Encara és poc clar si la segona quinzena de febrer serà més moguda, però en tot cas fins a aquest moment en general la temperatura es mantindrà per sobre del que caldria esperar per ser el mes de febrer. La baixada de temperatura de dilluns quedarà ràpidament compensada i bona part de la setmana que ve s'entreveu tant suau com els últims dies.