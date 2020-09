Cap de setmana amb una mica de tot

Tot i que en força trams de la Costa Brava avui els núvols s'aniran trencant molt lentament, en conjunt el dissabte el passarem amb un bon sol i amb temperatures que fins i tot s'enfilaran un pèl més que ahir. De matinada alguns termòmetres de la façana litoral ja no han baixat dels 20 graus i al migdia la majoria de màximes es mouran entre els 27 i els 32 ºC. A la tarda creixeran nuvolades en punts de muntanya i fins i tot es podria escapar algun ruixat esporàdic a la Vall d'Aran o al Pallars. En tot cas, fenòmens anecdòtics en un dissabte plenament estiuenc.

651x366 Previsió de pluja acumulada per aquest diumenge Previsió de pluja acumulada per aquest diumenge

Diumenge al matí també gaudirem de molt més sol que no pas núvols però a partir de migdia ja es farà evident el canvi de temps. Havent dinat els xàfecs sobtats descarregaran al Pirineu oriental i a l'entorn del Montseny i de les Guilleries i de cara al vespre i nit les tempestes s'estendran també cap a punts de la Catalunya central i a les comarques de Tarragona i sud de les de Barcelona. El mestral i la tramuntana bufaran amb ganes als dos extrems de Catalunya i les temperatures diürnes, al terç nord del país, quedaran entre 3 i 5 graus més frenades que avui.

651x366 Dilluns els termòmetres de les comarques interiors quedaran entre 5 i 8 graus més frenats que avui Dilluns els termòmetres de les comarques interiors quedaran entre 5 i 8 graus més frenats que avui

De cara a la setmana vinent el pronòstic meteorològic no està del tot clar. L'embossament d'aire fred responsable del canvi de temps d'aquest diumenge es quedarà estancat al Mediterrani occidental durant uns quants dies i això farà que a les Illes els ruixats i les tronades estiguin a l'ordre del dia com a mínim fins dijous i que dilluns les precipitacions hi siguin especialment intenses. Al Principat, en canvi, la situació no està tan ben definida. Ara mateix sembla clar que el matí de dilluns encara serà de paraigua en algunes comarques i que al migdia la refrescada s'haurà fet evident ja al conjunt del país.

651x366 Dilluns les pluges es concentraran a l'arxipèlag balear Dilluns les pluges es concentraran a l'arxipèlag balear

A partir de dimarts el vent del nord afluixaria i tot apunta que les temperatures començarien una lenta però progressiva recuperació. Els núvols no acabarien de desaparèixer del tot però no s'intueix cap altra tongada de xàfecs més o menys generalitzada abans de 7 o 8 dies. En tot cas, insistim que aquest extrem s'haurà d'anar confirmant en les properes actualitzacions dels models numèrics.