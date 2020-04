El cap de setmana tornarà a ploure amb ganes

Aquestes últimes hores han aparegut alguns ruixats puntuals en diverses comarques, tant en sectors interiors com de la costa. D'entre les precipitacions més abundants destaquen (en l/m2):

Parc Natural dels Ports, 15

Maçanet de Cabrenys, 6

Pont de Suert, 5

Sort, 5

Viella, 3

Tarragona, 2

Lleida, 2

Barcelona (Tibidabo), 2

Olot, 2

Els núvols han fet que el dia hagi començat amb temperatures força més altes que en dies anteriors: ben pocs termòmetres marcaven menys de 10 graus a primera hora. Al migdia la temperatura també serà força alta: les màximes superaran amb facilitat els 20 graus a Ponent i en moltes comarques de Girona. Al sud els núvols i la humitat frenaran una mica més el termòmetre.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Els models de previsió dibuixen un tram final del mes d'abril mogut i amb diverses situacions de pluja, sobretot a la costa i al Prelitoral. Demà els núvols seran més espessos que avui, però gairebé no plourà enlloc. Dissabte el temps ja serà més insegur: a partir de la tarda i el vespre apareixeran ruixats dispersos que afectaran moltes comarques i podrien anar acompanyats de tempesta, especialment en comarques de l'oest.

Entre diumenge i dilluns les precipitacions es faran més continuades i més extenses. En alguns punts de la costa i del Prelitoral l'episodi podria arribar a deixar entre 50 i 100 l/m2, tot i que encara és incert quines seran les comarques més afectades. És possible que de manera més intermitent els ruixats puguin continuar encara dimarts i dimecres. Bufarà llevant i el mar es tornarà a alterar.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dilluns al vespre Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dilluns al vespre

Aquest episodi de pluges anirà acompanyat d'una entrada d'aire més fred, que farà que els últims deu dies d'abril estiguin marcats per temperatures baixes per a l'època. A partir de diumenge el termòmetre es tornarà a situar per sota dels 20 graus arreu i aquest ambient fresc podria allargar-se ben bé fins al canvi de mes.