Les clarianes guanyaran terreny

Altra vegada els ruixats han estat presents a diversos punts del litoral central i del Camp de Tarragona, durant la nit i la matinada. Fins i tot, encara a primeres hores del matí plovia a punts del Barcelonès i el Garraf, per exemple. Ara bé, s'han recollit quantitats poc importants. Destaquen els 5 mm a Torredembarra i 1 mm a Cunit i Tarragona.

Ràpidament les precipitacions desapareixeran i tan sols quedaran els núvols baixos a punts de les comarques de Barcelona i Girona que, al llarg del matí, s'aniran trencant. Fora d'aquí, s'espera un matí tranquil i assolellat, tot i que també hi haurà intervals de núvols a les Illes i al litoral del País Valencià. Durant la tarda s'imposarà el sol a gairebé tot arreu.

540x306 Nuvolositat prevista per aquesta tarda / Model GFS - ARAméteo Nuvolositat prevista per aquesta tarda / Model GFS - ARAméteo

La temperatura màxima tendirà a pujar. Els 30 ºC se superaran amb facilitat a les Terres de l'Ebre i a Ponent. A la resta, el termòmetre s'enfilarà fins a valors de 25 a 30 ºC.

Aquest ascens de la temperatura es notarà de manera clara de cara a demà, tant pel que fa a la temperatura mínima com la màxima. Se superaran els 35 ºC als indrets més càlids del país, i a la majoria de comarques s'arribarà als 28 a 33 ºC. A més, s'accentuarà la sensació de xafogor a la costa.

540x306 Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

Tot plegat, amb un dilluns que s'espera tranquil arreu. Hi tornarà a haver intervals de núvols baixos de bon matí al litoral i al prelitoral, també del País Valencià, i a punts de la Catalunya Central. Al llarg del matí s'aniran dissipant, alhora que creixeran algunes nuvolades inofensives a zones de muntanya.

Dimarts arribarà un pic de calor que s'allargarà fins dimecres. Seran els dies més càlids de la setmana, amb valors de 30 a 35 ºC de màxima a bona part del territori. En canvi, tot sembla indicar que dijous tornarà a baixar la temperatura.

A banda, la setmana vindrà marcada per un augment de la inestabilitat. A partir de dimarts els ruixats de tarda aniran a més, sobretot a punts de l'interior. Entre dimecres i dijous hi podria haver una tongada de xàfecs, tot i que els mapes encara no s'acaben de posar d'acord. Aquest temps insegur es podria allargar fins a les portes del proper cap de setmana.