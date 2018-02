Un combinació de fred siberià i aire humit pot provocar una nevada extensa la setmana que ve

Aquesta nit les glaçades han estat encara més fortes que ahir en algunes comarques de Ponent i del Pirineu, però en canvi a l'est els intervals de núvols han evitat temperatures tan baixes com les de dijous. Aquestes són algunes de les mínimes més baixes d'avui:

Puigcerdà, -8º

El Pont de Suert, -8º

Vielha, -8º

Prades, -8º

La Seu d'Urgell, -6º

Sort, -6º

Artesa de Segre, -6º

Mollerussa, -5º

Ripoll, -4º

Solsona, -4º

Olot, -4º

Lleida, -3º

Falset, -3º

Girona, 1º

Tarragona, 1º

Barcelona (Raval), 6º

Aquesta nit hi ha hagut emblanquinades en alguns punts de la Catalunya Central, sobretot a Osona on fins i tot a a capital s'hi ha vist nevar. També han caigut xàfecs entre el Penedès i el Garraf, destaquen els 10 l/m2 de Cunit, els 7 de Canyelles o els 4 de la Granada.

Avui serà un dia mig ennuvolat a l'est, a les comarques de Girona i de Barcelona hi continuarà havent intervals de núvols, i a la tarda fins i tot no és descartable algun ruixat aïllat a les Guilleries o al Collsacabra.

El cap de setmana predominarà el sol. Entre demà al a tarda i diumenge al matí augmentaran els núvols al Pirineu i en moltes comarques de Girona, però gairebé no plourà ni nevarà enlloc. La temperatura pujarà de 2º a 4º, sobretot de cara a diumenge que serà un dia molt agradable al migdia. De nit continuarà glaçant al Pirineu i en moltes comarques interiors.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la de diumenge Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la de diumenge

Tota l'atenció del pronòstic, però, la tenim posada en el xoc de masses d'aire que s'espera per a dimarts que ve. Entre dilluns i dimarts se'ns tirarà a una massa d'aire molt fred que del cap de setmana ja rondarà per Europa, i just després d'això entrarà amb força una borrasca més càlida i carregada de precipitacions.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per a avui i la de dimarts Diferència entre la temperatura màxima prevista per a avui i la de dimarts

Això pot comportar que entre dimarts i dimecres la neu arribi a la majoria de comarques, amb una cota que encara és difícil de precisar, però que segurament en un primer moment estarà molt a prop del nivell del mar. L'aire càlid farà pujar la cota progressivament, però és molt possible que en algunes comarques la nevada pugui durar i deixar un gruix important. La borrasca que arriba serà activa i probablement entre dimarts i dijous deixarà precipitacions de més de 50 l/m2 en alguns indrets, per tant segons com evolucioni la cota la nevada pot ser excepcional. La neu començarà a aparèixer dimarts, però el gruix de la borrasca s'entreveu per a dimecres i dijous. Com més passin els dies més clar serà el pronòstic.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dimarts s'acumulin més de 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dimarts s'acumulin més de 5 l/m2

540x306 Probabilitat en tant per cent que dimecres s'acumulin més de 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dimecres s'acumulin més de 5 l/m2