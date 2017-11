La cota de neu baixarà per sota dels 500 metres al final de la setmana

El pas d'alguns intervals de núvols prims ha afavorit que aquesta nit fos una mica menys freda que l'anterior en general. Avui predominarà el sol, però a la tarda els núvols alts tornaran a augmentar en força comarques. Aquest migdia la temperatura també serà una mica més alta que ahir, sobretot al sud i a Ponent, on les màximes pujaran un parell de graus.

Demà un nou canvi de temps obrirà la porta a una massa d'aire provinent de l'Àrtic que farà que el final de setmana estigui marcat per fred de primera categoria. Demà l'ambient ja serà bastant més fred que avui, sobretot a les comarques centrals i al Pirineu, on les màximes es quedaran 3 o 4 graus més curtes.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte

El termòmetre no tocarà fons fins al cap de setmana: divendres i dissabte la temperatura màxima no passarà dels 10 graus gairebé enlloc, i el vent augmentarà encara més la sensació de fred. La sensació tèrmica del cap de setmana serà similar a l'habitual en els dies més freds de l'hivern. Entre diumenge i dilluns el termòmetre baixarà fins als -5 ºC en algunes comarques interiors, i per sota dels -15 ºC a les cotes altes del Pirineu.

Pendents de la cota de neu

Demà el canvi de temps farà augmentar els núvols, i a la tarda és probable que hi hagi ruixats irregulars en diferents comarques de Girona i de Barcelona. Com ja va passar dissabte, seran ruixats més aviat de poca durada i molt dispersos, però allà on plogui pot fer-ho amb ganes. Aquest dimecres només nevarà a cotes molt baixes en punts de la Vall d'Aran o del nord del Pallars Sobirà i d'Andorra.

Entre divendres i dissabte hi haurà més nevades que tornaran a afectar sobretot el vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que és molt probable que caigui per sota dels 500 metres, i fins i tot que es pugui acostar al nivell del mar. Els models també indiquen certes possibilitats de ruixats més puntuals en diverses comarques de Girona i de Barcelona. Difícilment hi haurà emblanquinades extenses fora del Pirineu, però caldrà seguir l'evolució de la previsió els dies vinents, perquè entre divendres i dissabte sí que podria arribar a nevar a cotes molt baixes de les comarques de Girona i de Barcelona, encara que sigui de manera molt dispersa i irregular.

540x306 Cota de neu aproximada prevista per la nit de divendres a dissabte Cota de neu aproximada prevista per la nit de divendres a dissabte