Un dijous amb pluja i ventades obrirà una fase de temps més canviant

El pas d'un front força actiu farà canviar avui el temps després de molts dies d'anticicló. La pluja arribarà ja durant el matí a la majoria de comarques i s'estendrà fins a les comarques de Girona de cara al migdia. En general seran pluges més aviat escasses, però tant al sud de Catalunya com en alguns punts de l'Empordà podrien ser més destacables i acumular més de 10 l/m 2. També a les Pitiüses i a l'oest de Mallorca avui les pluges s'entreveuen localment abundants.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous

La cota de neu serà més baixa als ports de Beseit que al Pirineu. Al sud de Catalunya s'acostarà als 1.000 metres, mentre que al Pirineu no baixarà dels 1.300 o 1.400. Els xàfecs sobretot cauran al centre del dia. Durant la tarda aniran minvant o desapareixent.

El vent també serà un dels gran protagonistes del dia, especialment a les Terres de l'Ebre, al País Valencià i al sud de les Balears, on les ratxes de mestral podran superar els 70 o 80 km/h en molts casos. En molts punts de la Costa Brava i en àmbits com el Maresme el vent d'entre gregal i tramuntana també bufarà amb cops puntualment forts, fet que provocarà que al vespre l'alteració marítima sigui important. El Meteocat té actius avisos de situació meteorològica de perill per vent i mala mar que afecten les Terres de l'Ebre, l'Empordà, el Pirineu i sobretot la Costa Brava, on les onades podrien superar els 3 metres aquesta pròxima nit i demà. Bona part de la jornada de demà el vent encara bufarà amb ganes, sobretot a les Terres de l'Ebre.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda i aquest vespre Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda i aquest vespre

La temperatura i la sensació tèrmica baixaran clarament avui i demà, però tornaran a pujar durant el cap de setmana. Dissabte i diumenge l'ambient no serà gaire diferent del dels últims dies. Al migdia la temperatura continuarà al voltant dels 15 graus en molts casos. Avui els mapes del temps fan pensar que la setmana que ve sí que podria ser més hivernal. No hi haurà cap gran entrada d'aire fred, però en general la temperatura es podria instal·lar dos o tres graus per sota dels últims dies. A Ponent, en canvi, la boira hi serà menys hores i això farà que els migdies dels pròxims dies siguin més agradables.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

El cap de setmana començarà amb temps estable. Demà al matí encara hi haurà intervals de núvols, però amb el pas de les hores el sol s'anirà imposant. Dissabte també serà un dia amb pocs núvols, però diumenge el pas d'un altre front tornarà a fer que el temps sigui més insegur. Avui els mapes del temps han fet créixer les opcions que diumenge sigui un dia amb bastants núvols i plugims en força comarques, especialment al Pirineu i a la meitat oest. Seran en tot cas pluges minses que sobretot cauran a primera hora.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

A llarg termini les previsions apunten que el temps canviant i amb tongades de pluja més o menys extensa continuarà la setmana que ve. Entre dimarts i dimecres hi haurà una nova possibilitat de pluges i nevades, de manera que l'estancament dels últims dies quedarà aparcat per ara, i entrarem en una fase amb més canvis de temps, cel més variable, algunes pluges puntuals i força menys boires.