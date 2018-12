Una entrada d'aire fred farà canviar el temps abans de Reis

L'anticicló continua governant el temps però el fet que s'hagi desplaçat una mica cap a l'est ha permès l'entrada de vent del nord. La tramuntana ha trencat la inversió tèrmica a muntanya i fa que aquest dilluns hagi començat amb temperatures al voltant dels 15º en indrets com Roses i Castelló d'Empúries. El fred intens s'ha fet notar en canvi en algunes valls del Pirineu i en indrets de la Catalunya central: es destaquen els -5º de Prades, els -4º del Pont de Suert i de Batea, i els -3 de Tremp i de Cervera. A la capital de la Segarra no hi glaçava tant des del 24 de febrer.

Avui tornarà a ser un dia de boira persistent al pla de Lleida. Per vuitè dia consecutiu la temperatura no passarà dels 10º, i algunes màximes quedaran fins i tot per sota dels 5º en aquest sector. Prop del mar, en canvi, la temperatura s'enfilarà un altre cop per sobre dels 15º en molts casos, i no és gens descartable que en alguns indrets de l'Empordà se superin els 20º.

La nit de Cap d'Any serà bastant semblant a les últimes nits que hem anat tenint, força freda i humida, especialment a les zones més enclotades, on hi haurà glaçades. La tramuntana no acabarà de desaparèixer a l'Alt Empordà i a Menorca, però en general no bufarà el vent. Nit de boira en moltes comarques interiors, i de cel clar en general.

Quins canvis ens portarà l'inici del 2019? Sembla que caldrà tenir paciència per tornar a veure borrasques actives que portin pluja. En general hi ha escasses opcions que plogui o nevi aquesta setmana que ens portarà fins a Reis, i en conjunt els primers deu dies de gener tornaran a ser sense pluja i bàsicament amb cel serè o boira.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a dimecres al matí Cops de vent màxims previstos per a dimecres al matí

En canvi, sí que hi haurà canvis quant a la temperatura. Entre dijous i divendres una entrada de vent del nord portarà aire fred de latituds més altes. Res fa pensar en una gran fredorada, però tenint en compte les temperatures dels últims migdies el canvi serà molt notori, sobretot a les comarques de Girona, on es passarà de temperatures de 17 o 18 graus al migdia a valors al voltant dels 10. En moltes comarques la baixada serà d'entre 3 i 5 graus, i es notarà més en l'ambient del migdia que no pas de nit. El canvi de temps anirà acompanyat d'un vent de tramuntana o gregal que, entre dimecres i dijous, bufarà amb ratxes puntualment fortes a l'Empordà i al nord de les Balears.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

Aquesta setmana, per tant, farem un gir cap a un ambient més d'hivern. És possible que de cara a dilluns l'entrada d'aire fred es reactivi, de manera que encarem un primer tram de l'any amb més sensació d'hivern que els últims dies. Encarau haurem d'esperar per a la pluja i la neu.