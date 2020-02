Una entrada d'aire fred farà revifar l'hivern els pròxims dies

Aquest matí els núvols baixos encara marquen el temps en molts punts de la costa, però avui són menys extensos i persistiran menys estona que ahir. D'altra banda, avui el pas d'un front farà que augmentin els núvols en moltes comarques, sobretot al Pirineu i Prepirineu. A la tarda s'escaparan alguns plugims al vessant nord del Pirineu. A última hora la pluja podria aparèixer amb una mica més de ganes al voltant del Ripollès, i de nit són possibles quatre gotes en altres comarques de Girona i de Barcelona. Seran precipitacions molt minses.

La temperatura començarà a baixar al Pirineu després d'un diumenge en què les temperatures més altes a Catalunya van ser els 26 graus de Bossòst i els 22 de Viella. En canvi, avui el termòmetre pujarà, més que a la costa central, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on l'efecte del vent de l'oest farà que el termòmetre pugi de 2 a 4 graus més que ahir.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

El canvi de temps més important d'aquesta setmana serà una entrada d'aire fred que a partir de demà farà baixar la temperatura més de 5 graus en general i més de 10 al Pirineu. Tot i la baixada contundent, no serà una fredorada important, sinó més aviat una normalització de la temperatura. Aquest ambient més hivernal aguantarà bona part de la setmana lectiva. A partir de dimecres reapareixeran les glaçades al Pirineu i en comarques interiors, i al migdia en general no es passarà dels 15 graus.

Demà serà un dia molt tapat a les comarques de Girona i de Barcelona. En general no plourà però no són descartables quatre gotes. Dimecres encara quedaran núvols en algunes d'aquestes comarques de l'est, però no seran tan espessos ni extensos com els de demà. La segona part de la setmana el temps pinta molt tranquil, amb núvols escassos i cap possibilitat de pluges o nevades.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

A partir de divendres la temperatura tornarà a pujar, i de cara al final del cap de setmana tot fa pensar que una nova entrada d'aire càlid deixarà ja ben tocat l'hivern. És bastant probable que acabem la setmana altre cop amb temperatures de més de 20 graus al migdia.