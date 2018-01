Una entrada d'aire càlid marcarà el tram final del cap de setmana

Aquesta nit hi ha hagut moltes glaçades febles, tant al Pirineu com a Ponent i a la Catalunya Central. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquem:

El Pont de Suert, -6º

Sort, -4º

Tremp, -3º

La Seu d'Urgell, -3º

Puigcerdà

Mollerussa, -2º

Vic, -2º

Girona, -1º

Solsona, -1º

Vielha, -1º

Manresa, -1º

Lleida, 0º

Tarragona, 4º

Barcelona, 9º

Al migdia l'ambient no serà gaire diferent al d'ahir. Demà la sensació d'hivern augmentarà una mica, sobretot a les comarques centrals. A primera hora farà una mica menys de fred, però al migdia la temperatura es quedarà més curta. Diumenge una massa d'aire càlid farà que al migdia sobrin les jaquetes, les màximes s'enfilaran puntualment fins als 20º a la costa i al prelitoral.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per a diumenge Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per a diumenge

Una massa de núvols centrada al sud-est de la península farà que aquest divendres sigui un dia una mica enterbolit, sobretot a les comarques de la costa i del prelitoral. Els núvols només seran espessos al sud del País Valencià i a les Balears, i no deixaran pluja.

Aquest cap de setmana reapareixeran les pluges i nevades al Pirineu, unes precipitacions que sobretot afectaran el vessant nord de la serralada. Entre dissabte a la tarda i diumenge al matí serà quan plourà i nevarà amb més ganes, en un primer moment la cota de neu pot rondar al voltant dels 1500 metres, però de cara a diumenge pujarà per sobre dels 2000. Aquest cap de setmana no nevarà a cotes baixes. Fora del Pirineu les precipitacions seran gairebé inexistents. Aquesta nit es podrien escapar algunes gotes en punts de Mallorca, o en àmbits com la Selva i el Maresme, però serien precipitacions molt minses en tot cas.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

El vent es tornarà a deixar sentir amb ganes aquest cap de setmana. Avui ja bufarà amb ratxes fortes a les Terres de l'Ebre, però serà sobretot entre demà a la tarda i diumenge a primera hora quan bufarà amb moltes ganes també a Ponent, al Camp de Tarragona, al Penedès i als cims del Pirineu. El Meteocat té actiu un avís de situació de perill per vent de grau 2 sobre 6 en tots aquests sectors.

A llarg termini la primera part de la setmana que ve no hi haurà més pluges ni nevades, i la temperatura serà alta per a l'època. A mesura que avanci la setmana que ve l'ambient s'anirà normalitzant, però com a mínim fins a finals de gener no s'entreveu cap fredorada destacable.