Una entrada d'aire polar marcarà el temps d'aquesta setmana

Aquest matí han tornat les temperatures sota zero en moltes comarques. D'entre les mínimes més baixes d'aquest dilluns destaquem:

Prades, -8 ºC

Puigcerdà, -6 ºC

El Pont de Suert, -6 ºC

Sort, -5 ºC

Vielha, -4 ºC

Tremp, -4 ºC

Girona, -3 ºC

Vic, -3 ºC

Olot, -3 ºC

Ripoll, -3 ºC

Solsona, -3 ºC

Òdena, -3 ºC

Lleida, -2 ºC

Manresa, -2 ºC

Sant Sadurní d'Anoia, -1 ºC

Reus, 0 ºC

Tarragona, 3 ºC

Barcelona (Raval), 8 ºC

Al migdia la temperatura serà similar a la d'ahir, o fins i tot més baixa que ahir en algunes comarques interiors. Només a les cotes altes del Pirineu l'ambient hi serà una mica menys fred. Demà al matí farà tant de fred com avui, però al migdia la temperatura pujarà lleugerament respecte d'avui.

Dimecres el pas d'un altre front obrirà la porta a una massa d'aire polar encara més freda. Durant la segona part de la setmana els termòmetres baixaran fins als valors més baixos d'aquesta tardor fins ara, temperatures que ja no només seran les normals d'hivern, sinó fins i tot les habituals dels dies més freds de l'hivern.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte

La tramuntana i el mestral augmentaran la sensació de fred, tot i que probablement el vent no serà tan fort com en altres moments d'aquestes últimes setmanes. Els termòmetres no tocaran fons fins al cap de setmana, i probablement triguin a remuntar clarament. Durant el cap de setmana el vent segurament evitarà grans glaçades, però la sensació de ple hivern serà molt evident tant de nit com al migdia.

Avui el pas d'un front aportarà bandes de núvols prims, que a la tarda fins i tot es faran espessos a l'oest. Malgrat això res no fa pensar en pluja ni neu ni avui ni demà, a l'espera que dimecres el pas d'un front sí que pugui fer descarregar alguns xàfecs. No seran pluges extenses, sinó més aviat ruixats similars als de dissabte, molt irregulars i només abundants de manera molt local. Els xàfecs afectaran diverses comarques de Girona i de Barcelona, i en menor mesura es podrien repetir divendres. Les precipitacions puntuals que puguin aparèixer divendres caurien amb una cota de deu fins i tot inferior als 1.000 metres.

Al Pirineu les nevades hi apareixeran en diversos moments de la setmana, sobretot dimecres i divendres. El més probable és que la neu s'acumuli sobretot al vessant nord de la serralada, on nevarà fins a les cotes més baixes durant la segona part de la setmana.