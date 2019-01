Una entrada d'aire fred provinent de l'Àrtic marcarà la setmana

Encetem la setmana amb un nou canvi de temperatura. Ahir el vent de ponent va disparar el termòmetre fins als 23º a Castell d'Aro i fins als 20º a Girona a causa del vent aponentat. Avui al migdia hi haurà entre 2 i 3 graus menys que ahir en general, i uns 5 graus menys en algunes comarques de Girona.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

L'entrada de vent d'ahir ha esborrat algunes de les fortes glaçades de les últimes nits. A Das, per exemple, dissabte el dia començava amb -9º i avui n'hi ha 2 de positius. En canvi, les glaçades han augmentat a Ponent, on s'ha anat aixecant la boira. D'entre les temperatures més baixes d'aquesta matinada en destaquem:

Vielha, -6º

El Poal, -5º

Les Borges Blanques, -4º

Sant Salvador de Guardiola, -3º

Les Planes d'Hostoles, -3º

Girona, -3º

Lleida, -2º

Vic, -2º

Cervera, -2º

Tarragona, 3º

Barcelona (Zoo), 5º

Aquest dilluns ha començat amb alguns intervals de núvols, però en general avui farà sol. La tramuntana seguirà bufant moderada a l'Alt Empordà, però el mestral anirà afluixant a les Terres de l'Ebre. Avui els bancs de boira seran força més escassos que en dies anteriors.

Sens dubte el més important d'aquesta setmana serà l'entrada d'una massa d'aire fred provinent de l'Àrtic que ens portarà la primera fredorada d'aquest hivern. Ja hem tingut glaçades fortes, però fins ara el fred ha quedat bastant concentrat a les matinades, i en canvi els migdies han estat força suaus. El canvi de temps que començarà dimecres a la tarda i que s'allargarà fins al cap de setmana provocarà un fred de ple hivern que es notarà durant tot el dia.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

Respecte a les temperatures d'avui, el termòmetre baixarà uns 5 graus en general i més de 10 a les cotes altes del Pirineu. Això vol dir temperatures per sota dels 10 graus al migdia en molts casos, amb un vent moderat que farà baixar encara més la sensació tèrmica. Els dies més freds seran dijous, divendres i dissabte. Probablement la setmana que ve entrarà aire més suau que farà que el fred intens no s'allargui. De nit és probable que algunes de les temperatures mínimes que ja hem anat tenint durant les festes no se superin.

Pel que fa a l'estat de del cel aquesta serà una entrada d'aire fred seca. Entre dimecres i dijous hi podria haver algunes tímides nevades al vessant nord del Pirineu però en general les opcions de pluja a deu dies vista continuen sent escasses.

El canvi de temps provocarà ventades puntualment fortes de mestral i tramuntana entre dimecres i dijous, un vent que garantirà que la boira bo sigui la protagonista del temps aquesta setmana a Ponent.