L'estiu encara no s'ha acabat

Hem encetat el diumenge amb un bon sol a gairebé tot el país. De fet, a Ponent i al sud acabaran de passar el cap de setmana pràcticament sense núvols, però, en canvi, a la meitat oriental de Catalunya aquesta treva durarà ben poc. Abans del migdia ja es podrà escapar algun primer ruixat cap al Maresme, el Barcelonès o el Vallès, i a la tarda les tempestes i els xàfecs sobtats afectaran moltes comarques de Girona i Barcelona. Localment podran descarregar amb intensitat i acumular més de 20 o 30 litres en poca estona.

651x366 Acumulació de pluja prevista per aquest diumenge Acumulació de pluja prevista per aquest diumenge

Les precipitacions que es recullin avui se sumaran a les de les últimes 48 hores, i no seria estrany que en algun indret s'acabessin superant els 200 litres en tot l'episodi. De moment, ja han caigut més de 150 mm a Sant Joan de les Abadesses, a Alpens, a Ripoll, a Montesquiu, a Berga i a Campdevànol.

651x366 Aquest migdia les temperatures no s'enfilaran gaire més que ahir Aquest migdia les temperatures no s'enfilaran gaire més que ahir

Aquest panorama insegur vindrà acompanyat d'un ambient especialment fresc. A primera hora força termòmetres se situaven per sota els 10 graus a l'interior del país i només se superaven els 15 prop de mar. I al migdia les temperatures es mouran entre els 20 i els 25 ºC arreu. El vent del nord, que aquesta matinada ha deixat cops de més de 70 km/h als dos extrems del país, continuarà bufant amb ganes durant les pròximes hores. De fet, el mestral no perdrà força definitivament fins demà al migdia i la tramuntana no ho farà fins dimarts a la matinada.

651x366 El cap de setmana vinent notarem entre 7 i 10 graus més que avui a les comarques interiors El cap de setmana vinent notarem entre 7 i 10 graus més que avui a les comarques interiors

I la setmana vinent vindrà marcada per una lenta però progressiva recuperació de les temperatures. Les matinades es mantindran fresques ben bé fins dimecres, i abans de divendres no trobarem màximes per sobre els 30 graus enlloc. Ara mateix tot fa pensar que dimarts seria el dia més insegur de la setmana, però, en conjunt, s'intueix un inici de setembre força tranquil i amb molt més sol que no pas núvols.