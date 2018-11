Aquest cap de setmana arribarà l'estiuet de Sant Martí

Aquest dissabte ha començat amb un ambient més fresc o fred en diferents comarques de l'interior del país respecte a la matinada de divendres. El cel ha quedat més serè en general i aquest fet ha propiciat un descens dels termòmetres d'entre 2 i 4 ºC en la majoria d'indrets.

540x306 Previsió de la nuvolositat en percentatge de cel cobert / GFS 0.25 / ARA Méteo Previsió de la nuvolositat en percentatge de cel cobert / GFS 0.25 / ARA Méteo

Durant la jornada d'avui s'espera un dia tranquil i aprofitable en general, tot i que amb petits matisos. La nuvolositat serà més abundant a la meitat oest i especialment al Pirineu occidental, on no es descarta que, de cara a la segona meitat del dia, s'escapin algunes gotellades o ruixats febles, poca cosa en principi i amb una cota de neu alta, situada per sobre dels 2.300 metres.

540x306 Probabilitat de precipitació superior a 5 litres/m2 prevista per avui dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Probabilitat de precipitació superior a 5 litres/m2 prevista per avui dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

Exceptuant aquest incís, a la meitat est de Catalunya no esperem precipitacions. La nuvolositat en general serà menys abundant i hi haurà moltes més estones de sol cap a la costa i el prelitoral, on les temperatures pujaran clarament. Es tornaran a acostar als 20 ºC en molts indrets, concretament cap a les comarques de Girona, on hi bufarà vent de garbí reescalfat i serà un altre factor a destacar.

El vent avui bufarà amb força i es podrien superar els 50/60 km/h amb certa facilitat a l'interior de les comarques de Girona i en diferents punts de la Costa Brava. També es deixarà sentir amb ganes en molts indrets del litoral i el prelitoral de Barcelona i a la Catalunya Central, però en aquest últim cas serà més aponentat i amb ratxes que també podrien superar aquesta marca dels 50 km/h.

540x306 Previsió de cops de vent màxims per avui dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Previsió de cops de vent màxims per avui dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara a diumenge, podríem dir que s'espera un dia d'estiuet de Sant Martí amb totes les lletres, sense matisos. Tindrem un dia radiant a la majoria de comarques catalanes, només amb alguns núvols alts i prims a la meitat nord-oest del país, que s'anirien passejant però sense més conseqüències.

540x306 Diferència de temperatures màximes de demà diumenge respecte avui dissabte / GFS 0.25º / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes de demà diumenge respecte avui dissabte / GFS 0.25º / ARA Méteo

540x306 Temperatures màximes previstes per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatures màximes previstes per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

El vent de garbí seguirà bufant amb ganes en molts indrets del litoral i el prelitoral i això provocarà que l'ambient segueixi reescalfant-se, especialment a les comarques de Girona, on no seria d'estranyar que alguns valors freguessin la marca dels 25 ºC o puntualment els superessin. Jornada per aprofitar i gaudir dels últims dies de platja.