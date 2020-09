L'estiuet de Sant Miquel es notarà sobretot demà i dijous

Nit freda en moltes comarques interiors i prelitorals. L'absència de vent ha permès que l'aire fred s'hagi anat enclotant a les zones més baixes, cosa que ha provocat que el dia hagi començat amb temperatures per sota dels valors d'ahir en molts casos. D'entre les mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Núria, 2

Guardiola de Berguedà. 4

Puigcerdà, 4

Les Borges Blanques, 6

La Seu d'Urgell, 6

Vic, 7

Olot, 7

Girona, 7

Lleida, 8

Terrassa, 12

Granollers, 13

Tarragona, 13

Tortosa, 14

Barcelona (Raval), 17

Al migdia la temperatura seguirà pujant respecte als últims dies. Avui les màximes seran un o dos graus més altes: els 25 graus se superaran amb més facilitat que ahir. Demà i dimecres seran els dies de més calor de la setmana, al migdia les màximes fregaran els 30 graus allà on el termòmetre s'enfili més i tornarà una mica de regust d'estiu. Si bé l'estiuet més conegut en la tradició popular és el de Sant Martí, que és l'11 de novembre, també Sant Miquel, que és avui, se sol associar segons la tradició a uns dies de temperatures una mica més altes; en aquest cas ho notarem sobretot demà i dijous.

Tot això s'acabarà ràpidament a partir de divendres, amb un nou canvi de temps que provocarà un altre període de 4 o 5 cinc dies de temperatures baixes per ser a principis de tardor. La baixada del termòmetre que hi haurà entre dissabte i diumenge s'assemblarà força a la del cap de setmana passat.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Aquest matí el pas d'un front farà que hi hagi estones de cel mig ennuvolat, sobretot a la costa i al prelitoral, però amb el pas de les hores els núvols s'aniran esqueixant. A la tarda el cel quedarà enterbolit en alguns moments, però el sol predominarà. Demà els núvols més espessos es passejaran pel sud de Catalunya, sense arribar tampoc a tapar el cel. Dijous ja serà un dia més variable i més insegur: al Pirineu i a la Catalunya Central es podrien escapar algunes gotellades, sobretot a la tarda. Pluges minses, en tot cas.

Divendres el pas d'un borrasca més activa farà ploure a tot arreu. Les precipitacions arribaran a ser molt abundants en alguns sectors del Pirineu, on es tornaran a superar els 50 l/ m² com ja va passar el cap de setmana passat. Aquest cop la borrasca arribarà més de sud, cosa que afavorirà les precipitacions a la Ribagorça i al Pallars, més que no pas al vessant nord del Pirineu. Bona part de les precipitacions d'aquest divendres cauran amb una cota de neu superior als 2.000 metres, però durant la nit de divendres a dissabte la cota arribarà a baixar fins als 1.500.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a divendres Acumulacions de precipitació previstes per a divendres

Com més a l'oest més destacables seran les pluges de divendres. En canvi, en alguns sectors de la costa central i de la Costa Brava hi plourà més aviat poc. Dissabte encara podrien continuar les pluges i nevades al Pirineu, tot i que aniran notablement a la baixa. El cap de setmana s'entreveu de temps canviant, però amb poques estones de pluja. Segurament diumenge hi haurà més possibilitats de ruixats sobtats i d'algunes tempestes que dissabte, sobretot en comarques del terç nord.

El vent també serà un factor a tenir en compte durant el cap de setmana. No bufarà amb ratxes tan fortes com les del cap de setmana passat, però entre divendres i diumenge es deixarà sentir amb cops de més de 50 km/h en moltes comarques. En un primer moment bufarà de garbí i a mesura que avanci el cap de setmana girarà a ponent i a mestral.