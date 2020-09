Estocada definitiva a l'estiu

Acabarem de passar aquest cap de setmana llarg amb un diumenge esplèndid, amb el cel completament serè i amb temperatures que fins i tot s'enfilaran una mica més que ahir. La nit ha estat tropical -amb termòmetres que no han baixat dels 20 ºC- en força indrets de la costa i durant les hores centrals del dia l'ambient serà plenament estiuenc, amb màximes que en general es mouran entre els 28 i els 33 graus i que podran arribar als 35 a Ponent i a la vall de l'Ebre.

El temps de la setmana vinent vindrà marcat per una pertorbació que es despenjarà de l'Atlàntic nord i que s'anirà acostant lentament cap a la península. D'entrada, demà dilluns encara no notarem cap canvi i el primer dia de curs escolar serà assolellat i càlid per l'època de l'any.

651x366 Dimecres a la tarda els xàfecs es concentraran al Pirineu. Dimecres a la tarda els xàfecs es concentraran al Pirineu.

Dimarts i dimecres el cel estarà mig enterbolit per bandes de núvols prims i a les tardes ja s'escaparan alguns primers ruixats en punts de muntanya. Les temperatures amb prou feines recularan un o dos graus al migdia i les matinades només seran fresques a les comarques interiors.

651x366 Dijous les temperatures diürnes podran recular fins a 10 graus respecte a les d'avui. Dijous les temperatures diürnes podran recular fins a 10 graus respecte a les d'avui.

I a partir de dijous i fins a finals de setmana, el temps serà variable i insegur. L'última actualització dels models numèrics ha rebaixat l'intensitat i l'abundància de les precipitacions de dijous i ara mateix apunta que el dia amb pluges més generals seria el divendres. En tot cas, ens esperen quatre dies amb nuvolositat força abundant, ruixats que poc o molt acabaran regant tot el país i temperatures que, especialment les diürnes, recularan ben bé 7 o 8 graus respecte a les d'avui.

651x366 Ara mateix tot apunta que divendres seria el dia amb pluges més generals i generoses. Ara mateix tot apunta que divendres seria el dia amb pluges més generals i generoses.

I fent un cop d'ull als pronòstics a llarg termini, tot i que els termòmetres tornarien a repuntar lleugerament, no s'intueix cap altra calorada abans de finals de mes i, per tant, molt probablement aquest cap de setmana hagi estat l'últim plenament estiuenc d'aquest any.