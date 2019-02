El febrer s'acabarà sense més pluges ni nevades

La boira i els núvols baixos s'han escampat aquesta nit per molts punts de la Catalunya Central, sectors del prelitoral i sobretot per les Terres de l'Ebre. Com sol passar en aquesta època de l'any a partir de mig matí tots aquests núvols s'aniran desfent i a la tarda farà sol arreu. Avui també hi haurà pinzellades de núvols prims que enterboliran el cel en general, més resol que els últims dies.

651x366 Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT

Les boires i núvols baixos eviten que de matinada hi hagi tantes glaçades com en dies anteriors, però el fred i la humitat continuen marcant els vespre i les matinades. D'entre les temperatures mínimes d'aquest matí en destaquem:

Das, -8º

El Pont de Suert, -6º

Guardiola de Berguedà, -5º

Puigcerdà, -4º

Cardona, -4º

La Tosa d'Alp, -4º

Girona, -2º

Lleida, -2º

Terrassa, 3º

Tarragona, 5º

Montserrat, 5º

Barcelona, 6º

La inversió tèrmica és molt marcada a la Catalunya Central, però no arriba fins a les cotes més altes del Pirineu, per sobre dels 2.000 aquesta nit també hi ha hagut temperatures clarament sota zero. Al migdia l'ambient serà molt suau, amb moltes temperatures per sobre dels 15º i algunes màximes que fregaran els 20º.

L'anticicló no marxarà en cap moment de la setmana. Els pròxims set dies seran d'estancament i sense canvis en el temps. És poc probable a hores d'ara que torni a haver-hi cap tongada de pluja o de neu al Pirineu abans no s'acabi el mes de febrer. Els dies vinents seran de sol i en tot cas boires i núvols baixos matinals, tant en punts de la costa com en fondalades interiors. El gràfic de probabilitat de precipitacions de cara als dies vinents és un solar.

651x366 Probabilitat de precipitacions a Barcelona de cara als dies vinents Probabilitat de precipitacions a Barcelona de cara als dies vinents

A mesura que avanci la setmana entrarà un massa d'aire cada cop més càlid, però la pujada de la temperatura no serà especialment marcada en general. Els matins continuaran sent freds i molt humits, i en tot cas serà al migdia quan més es notarà l'acostament de la primavera. On més es notarà aquest canvi de masses d'aire serà a les cotes altes del Pirineu, on el termòmetre pujarà més de cinc graus entre avui i el tram final de la setmana.