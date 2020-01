Inici de febrer amb temperatures de fins a 25 graus

Es poden comptar amb els dits de la mà les estacions del Meteocat que han baixat sota zero aquest matí, bé siguin les que estan ubicades en pobles i ciutats o les que estan situades en cotes més altes. Matí bastant suau que ens portarà cap a un migdia amb temperatures altre cop a prop dels 20 graus, i fins i tot per sobre d'aquest valor en alguns casos.

Ens espera un cap de setmana de primavera avançada. Avui i demà la temperatura variarà poc respecte als últims dies i fins i tot podria baixar sensiblement en algunes comarques de Girona, però entre diumenge i dilluns l'entrada d'aire càlid s'accentuarà i el termòmetre arribarà fins i tot a fregar els 25 graus en algunes comarques prelitorals.

No és gens descartable, per exemple, que s'arribi a 25 graus a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. No seria la temperatura de 25 graus més prematura de la història de l'Observatori, però gairebé. El 2016 es va arribar a aquests 25 graus just després de Reis, el 8 de gener, i el 2007 el 19 de gener, però en tot cas seria només la tercera vegada que s'arriba a una temperatura tan alta abans o durant els primers dies de febrer.

651x366 Temperatura màxima prevista per dilluns Temperatura màxima prevista per dilluns

Primavera total que només podria quedar estroncada per la formació d'alguns bancs de boira arran de mar que facin baixar sobtadament la temperatura a prop de l'aigua. Tot i que aquest és un fenomen sempre difícil de preveure, cal tenir-lo present si us acosteu a la platja: el xoc entre l'aire tan càlid que arribarà i el mar encara força fred poden afavorir aquest fenomen típic dels mesos de primavera.

Els dies vinents continuaran passant sistemes frontals que mantindran el cel mig ennuvolat o enterbolit a estones, però no plourà gairebé enlloc. Dissabte al matí s'arribaran a escapar algunes gotes al vessant nord del Pirineu, però en general al cap de setmana hi haurà moltes més estones de sol que no pas amb núvols.

Els models de previsió comencen a estar d'acord que aquesta primavera avançada no durarà gaire més enllà de dilluns. Entre dimecres i dijous una entrada d'aire farà que tornem a l'hivern. Partirem de tan amunt que fàcilment la baixada serà de més de 5 graus en moltes comarques, però en tot cas no serà una gran fredorada, sinó simplement una normalització de la temperatura. Aquesta baixada d'aire fred de latituds més altes afectarà molt més clarament l'est d'Europa i el Mediterrani oriental.