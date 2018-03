Méteo especial: xàfecs puntuals, neu i vent en els dies festius de Setmana Santa

Ahir la primavera va esclatar en moltes comarques. A Tortosa es va arribar fins als 29º, a Lleida i a Tarragona fins als 24º, i a Barcelona i a Girona fins als 21º. Aquest ambient càlid no es mantindrà els dies vinents, i entre avui i dissabte la temperatura baixarà clarament. Al Pirineu i a Ponent és on més es notarà aquesta baixada de la temperatura, que arribarà a ser de fins a 10º a la serralada. Demà i dissabte serà quan l'hivern revifarà més, i en canvi a partir de diumenge la temperatura tornarà a pujar. Diumenge i dilluns probablement no seran dies tan càlids com ahir, però les màximes tornaran a superar els 20º en algunes comarques. On menys es notarà la baixada de la temperatura dels dies vinents serà a les comarques de Girona.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Aquest canvi de temperatura anirà acompanyat també de canvis en l'estat del cel. Aquesta nit el pas d'un front ha deixat 2 l/m2 a Vielha, 2 al Port del Comte, 2 a Puigcerdà i 1 a Bagà. Encara aquest matí descarregaven xàfecs puntuals entre l'Empordà i la Catalunya del nord, però el front ja s'allunya. Avui serà un dia amb estones de cel mig ennuvolat. A la tarda descarregaran xàfecs puntuals al Pirineu Oriental i en algunes comarques interiors. Fenòmens puntuals i poc abundants.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Aquesta nit un altre front deixarà pluges i nevades en àmbits com la Ribagorça i el Pallars, amb una cota de neu al voltant dels 1.500 metres. Els fronts més actius d'aquests dies arribaran entre divendres a la tarda i dissabte. Divendres a última hora cal esperar la possibilitat de ruixats curts ja no només al Pirineu, sinó també en moltes altres comarques centrals i de l'oest. Pluges minses en general.

Dissabte, el pas d'un altre front deixarà noves nevades al Pirineu, sobretot al vessant nord. La cota de neu serà baixa i rondarà al voltant dels 1.000 metres. En general, dissabte serà un dia amb força núvols la terç nord de Catalunya, però amb grans clarianes a la meitat sud. A la tarda descarregaran xàfecs curts però intensos en diferents comarques de Girona.

El vent també tindrà el seu protagonisme aquests pròxims dies. Dissabte al matí bufarà amb ratxes de fins a 100 km/h al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i es deixarà sentir amb cops moderats en moltes comarques del centre i sud de Catalunya.

540x306 Cops de vent màxims previstos per dissabte al matí Cops de vent màxims previstos per dissabte al matí

Diumenge farà sol, el temps serà més tranquil i al migdia pujarà la temperatura. Dilluns s'entreveu un altre canvi de temps: el dia podria ser força enterbolit, però difícilment hi haurà pluges fins ben avançada la tarda o de cara al vespre.