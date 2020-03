La méteo: neu a cotes baixes i ventades en l'inici del cap de setmana

L'entrada d'aire fred comença a notar-se, aquest migdia han descarregat alguns xàfecs intensos a l'Alt Empordà que han anat fins i tot acompanyats de calamarsa i pedra, pobles com Llançà i Roses han quedat emblanquinats en poca estona a causa de les tempestes. La neu va baixant de cota i només cau al Pirineu, sinó que s'ha fet present també als Ports aquest migdia.

Està nevant a Morella @apunt_media 🌨 pic.twitter.com/iLk5iOkQIZ — Joan Safont / Jean Val (@jeanvalmusic) March 6, 2020

Protecció Civil té actius els plans Ventcat i Neucat, el primer fins i tot ja en fase d'alerta, arran de la previsió de ventades i nevades d'aquestes pròximes hores. Avui el vent bufarà especialment fort a la tarda, quan les ratxes podran superar els 90 o 100 km/h al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, als cims del Pirineu i fins tot a Ponent i en comarques com l'Anoia i el Penedès. El cap de setmana també començarà amb ventades a l'Empordà, tot i que en aquest cas sobretot serà durant la matinada i les primeres hores de dissabte quan el vent bufarà més fort. El Meteocat considera "alt" el perill per vent en 12 comarques d'aquests àmbits.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes fins demà al migdia Acumulacions de precipitació previstes fins demà al migdia

El Servei Meteorològic de Catalunya també té actius avisos per neu. Avui les precipitacions s'estendran per molts punts de la serralada, amb una cota que baixarà per sota dels 1.000 metres a la tarda. A última hora i durant la nit serà quan nevarà més i en més punts del Pirineu, una nevada que serà segurament la més extensa i abundant d'aquest hivern a les cotes baixes del Pirineu, però que no tindrà continuïtat durant el cap de setmana. Demà al matí encara podria seguir nevant a la Vall d'Aran i al nord del Pallars, però en general demà i diumenge no hi haurà precipitacions ni al Pirineu ni en altres comarques.

A part de la neu avui també hi haurà ruixats curts però intensos en altres comarques, sobretot en un petit grup de comarques de Girona. En sectors del Baix Empordà, la Selva, el Gironès i el nord del Maresme avui hi descarregaran ruixats molt irregulars, que en algun moment podrien fins i tot anar acompanyats de tempesta i calamarsa. No tindran continuïtat demà ni diumenge.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest divendres a la tarda Cops de vent màxims previstos per aquest divendres a la tarda

Aquest divendres ha començat amb un ambient força més fred que ahir, i aquesta sensació més d'hivern també es traslladarà al migdia. Avui la temperatura màxima es quedarà enter 4 i 8 graus més curta que ahir en general, una tònica que es mantindrà en l'inici del cap de setmana. Les pròximes nits fins i tot glaçarà en algunes fondalades interiors i prelitorals, sobretot a la Catalunya Central i en comarques interiors de Girona.

El fred durarà poc, perquè a mitjà termini es dibuixa clarament una nova entrada d'aire càlid, que es farà ja evident a mitjans de la setmana que ve. Al voltant de dimecres que ve la temperatura ja serà fins a 15 graus més alta que avui a les cotes altes del Pirineu, i en general el termòmetre pujarà de 5 a 10 graus. La sensació de primavera no trigarà a tornar.

Tot fa pensar que les nevades d'aquest divendres no seran les úniques del mes de març. La setmana que ve començarà amb més calma, però a partir de divendres que ve tornaran a augmentar les possibilitats de precipitacions al Pirineu, i potser també d'alguns xàfecs en altres comarques. El que sembla menys probable és que torni a nevar en cotes tan baixes.