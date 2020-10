El fred s'accentuarà dilluns però marxarà per la Castanyada

Tot i el sol, avui l'ambient ha estat més fred que ahir en moltes comarques de Girona i de Barcelona, on a primera hora de la tarda el termòmetre marcava entre 3 i 5 graus menys que ahir. D'entre les màximes més altes d'avui destaquen (en ºC):

Tortosa, 26

Aldover, 26

Tarragona, 23

Reus, 23

Arenys de Mar, 22

Barcelona, 22

Girona, 22

Vilafranca del Penedès, 22

Lleida, 21

Olot, 20

Demà també serà un dia predominat pel sol, tot i que a la tarda començaran a augmentar els núvols a ponent i al vespre fins i tot descarregaran els primers ruixats al Pirineu occidental. Demà el vent tornarà a bufar de manera moderada en molts indrets, sobretot a prop de la costa i especialment a les comarques de Girona, on a partir del migdia alguns cops superaran els 50 km/h. El vent tornarà a fer pujar la temperatura en moltes comarques del nord-est, però en general l'ambient canviarà poc respecte a avui.

Dilluns arribarà un canvi de temps més important. El pas d'un solc d'aire fred en altura provocarà una situació de nevades al Pirineu i de ruixats i tempestes en algunes altres comarques. No plourà a tot arreu, però alguns ruixats seran localment intensos entre el Ripollès, la Garrotxa, Osona i fins i tot en indrets com Banyoles i Girona. No és descartable que alguns d'aquests ruixats localment intensos acabin afectant també la Selva, el Vallès i el Maresme. Seran pluges de poca estona però que podrien anar acompanyades de tempesta o calamarsa. La cota de neu baixarà fins als 1.500 metres al Pirineu i les nevades tornaran a emblanquinar les cotes altes de la serralada amb gruixos d'entre 5 i 10 cm en general.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

El canvi de temps de dilluns provocarà una baixada més marcada de les temperatures. Segurament no arribarà a fer tant de fred com en altres moments d'aquest mes d'octubre, però ens hi acostarem bastant. La sensació tèrmica recularà de 2 a 5 graus en general, tant al migdia com en les temperatures nocturnes. Dilluns el vent de mestral bufarà amb ratxes de fins a 60 o 70 km/h en moltes comarques centrals i del sud de Catalunya.

La resta de la setmana serà de temps força més estable i tranquil. Dimarts quedaran restes de núvols a l'est, però a mitjà i a llarg termini predominarà el sol amb quatre pinzellades de núvols prims. La temperatura pujarà clarament a mesura que avanci la setmana. Tot i que dilluns i dimarts el fred sigui remarcable, la cosa més probable és que arribem a la Castanyada amb poc fred i migdies càlids per l'època de l'any.