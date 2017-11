El fred arriba dilluns i es quedarà bona part de la setmana que ve

Els núvols prims enterboleixen el cel aquest matí en moltes comarques. Aquest divendres ha començat amb un ambient poc fred en general i també al migdia la temperatura serà força alta. Tot i el dia mig ennuvolat, moltes màximes se situaran al voltant dels 20 graus, i fins i tot seran 1 o 2 graus més altes que les d'ahir.

El cap de setmana estarà marcat per un canvi de temps que provocarà ruixats molt irregulars, que deixaran molta aigua en algunes comarques i molt poca en d'altres. És difícil precisar a quina hora plourà i a quin lloc, però sembla clar que el risc més alt de ruixats localment forts demà se situarà al Camp de Tarragona i en algunes comarques interiors de la meitat sud de Catalunya. Els xàfecs aquí hi podrien aparèixer tant al matí com a la tarda, en alguns casos acompanyats de tempesta.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Demà les pluges també afectaran molts sectors del Pirineu Occidental, i, en canvi, tot fa pensar que a la Catalunya Central i en moltes comarques de Barcelona i de Girona hi apareixeran de forma més puntual. Al vespre i a primeres hores de la nit és quan és més probable que plogui en més comarques.

Diumenge plourà a molts menys indrets, però a la tarda hi podria haver tempestes curtes però fortes en àmbits com el Maresme, la Selva, el Vallès o fins tot l'àrea metropolitana de Barcelona. També diumenge a la tarda es reactivaran les precipitacions al Pirineu Occidental, i en aquest cas ja seran en forma de neu a la majoria de cotes. És molt probable que diumenge a la tarda i a la nit nevi a cotes baixes de la Vall d'Aran, d'Andorra i en menor mesura també a la Cerdanya. Entre diumenge i dilluns cal esperar xàfecs forts també a Menorca i al nord de Mallorca.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

El final del cap de setmana estarà marcat per un ambient ja d'hivern. Dilluns i dimarts les glaçades ja afectaran tot el Pirineu i Prepirineu, i fins i tot arribaran també a les comarques interiors més amagades del vent. La setmana que ve començarà amb ambient d'hivern en general, i tot fa pensar que el fred podria reactivar-se entre dimecres i dijous. Per tant, amb petites plujades i baixades, la temperatura es podria mantenir baixa per a l'època durant bona part de la setmana.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dilluns Diferència de temperatura prevista entre avui i dilluns

Un altre actor del cap de setmana serà el fort vent: diumenge el mestral i la tramuntana es deixaran sentir amb ratxes de més de 100 km/h a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. I no només aquí: entre diumenge i dilluns el fort vent també afectarà el Camp de Tarragona, moltes comarques de Ponent i molts sectors del Pirineu.