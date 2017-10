La méteo en 1 minut: més calor divendres, fred la setmana que ve

Aquest matí la temperatura ha tornat a baixar dels 10º a moltes comarques interiors i prelitorals, i s'ha enfonsat per sota dels 15º a la costa. Avui es repetirà el marcat contrast tèrmic entre el matí i el migdia. Diversos termòmetres s'enfilaran per sobre dels 25º, i en general al migdia l'ambient serà molt càlid per a l'època. La temperatura només recularà una mica a l'Empordà, on ahir va haver-hi màximes molt altes; a Espolla i al Pantà de Darnius es va arribar fins als 27º.

Demà i divendres la temperatura continuarà pujant, especialment divendres, dia en què en alguns punts de la costa i del prelitoral les màximes es podrien disparar fins als 30 graus. Això passarà sobretot a les Terres de l'Ebre i a les comarques interiors de Girona, a causa de l'entrada de la tramuntana i del mestral.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i divendres Diferència de temperatura prevista entre avui i divendres

Atenció a aquesta dada: a Tortosa, amb dades des de 1930, mai hi ha hagut una temperatura de 30º més enllà del 25 d'octubre. Si divendres s'hi arriba, com sembla raonable que passi, serien els 30º més tardans de la història de l'observatori. Cal recordar, a més a més, que enguany a Tortosa ja s'hi va produir la màxima de 30º més prematura de la història de l'observatori: el 9 de març es va arribar a aquest valor. Mai abans s'hi havia arribat abans del 22 de març.

El cap de setmana la calor no serà tan protagonista. Dissabte la temperatura ja tornarà als valors d'avui i o d'ahir, i diumenge i dilluns la baixada ens portarà a valors de diumenge i dilluns passat. Una simple normalització de la temperatura.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i la vigília de Tots Sants Diferència de temperatura prevista entre avui i la vigília de Tots Sants

Tot fa pensar que la baixada continuarà durant la setmana que ve, per tant, podríem arribar a la castanyada amb temperatures bastant normals per a l'època, i durant la segona part de la setmana que ve el fred es podria accentuar encara més. És bastant probable que a partir de dijous que ve tinguem els valors més baixos de la tardor fins ara: el fred traurà el nas per primer cop.

Tot això passarà amb un temps amb ben pocs núvols. L'únic canvi de temps destacable serà el de dissabte, un dia que pot ser mig ennuvolat en algunes comarques de la costa i del prelitoral centrals. A Mallorca fins i tot s'hi podrien escapar xàfecs sobtats a la tarda. Fins a la castanyada les possibilitats de pluja són escasses, en general.

Caldrà tenir en compte, això sí, el vent. Tramuntana i mestral es deixaran sentir moderats durant el cap de setmana, sobretot divendres a la tarda, moment en què les ratxes podrien ser de fins a 70 o 80 km/h en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Durant el cap de setmana el vent perdrà força, però no deixarà de bufar.