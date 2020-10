El fred encara no és definitiu

Aquest matí ha tornat a ser molt fred per ser mitjans d'octubre. Les glaçades han sigut marcades al Pirineu, i la temperatura fins i tot s'ha enfonsat una mica més que ahir en indrets enclotats com ara la Depressió Central. A Mollerussa s'ha baixat sota zero dues nits consecutives, en els últims 10 anys només havia glaçat 4 vegades al mes d'octubre a la capital del Pla d'Urgell, sempre al final del mes, entre els dies 27 i 30. D'entre les temperatures mínimes més baixes d'aquest matí destaquen (en ºC):

Das, -5

Sort, -1

Mollerussa, -1

Tremp, 0

Vic, 0

Girona, 1

Lleida, 2

Manresa, 3

Gandesa, 4

Sant Cugat del Vallès, 4

Malgrat de Mar, 5

Granollers, 6

Tarragona, 7

Barcelona (Zoo), 9

Amposta, 9

Aquest migdia l'ambient serà una mica més càlid que ahir, sobretot a les cotes altes del Pirineu i en comarques del sud, però en conjunt el canvi no serà especialment notori. Les màximes continuaran situant-se en general entre els 15 i els 20 graus. El pas d'un front enterbolirà una mica el cel al Pirineu, en comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però en general farà sol.

Demà no hi haurà canvis destacables. Farà sol, hi haurà poc vent, i només algunes bandes de núvols prims enterboliran el cel a estones. Al matí tornarà a fer fred, però la temperatura tendirà a pujar una mica, especialment al migdia. Demà el termòmetre ja superarà els 20 graus en més indrets que els últims dies.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

La setmana que ve la temperatura pujarà de manera contundent, però més que un estiuet el que notarem serà com marxa el fred nocturn i de primera hora. Una borrasca que entrarà amb vent d'entre sud i sud-oest farà arribar una massa d'aire molt més càlid, cosa que dispararà entre 5 i 10 graus les temperatures nocturnes i de primera hora. La pujada serà progressiva durant la primera part de la setmana, dimecres el fred ja serà fora. Les temperatures diürnes també pujaran, però l'augment dels núvols a partir de dimarts farà menys notori aquest canvi.

La borrasca que arribarà entre dimecres i dijous segurament farà ploure a tot arreu, però en moltes comarques s'hi entreveuen pluges més aviat minses. Entre dimecres i dijous el sol es veurà poc en general. La pertorbació sobretot farà ploure al Pirineu, i molt especialment en àmbits com el Pallars i la Ribagorça, on segurament s'acumularan precipitacions de més de 50 l/m2. La cota de neu s'enfilarà per sobre dels 2.500 metres amb facilitat, nevarà ben poc en aquest cas.

Què passarà després? És difícil que la sensació de poc fred duri gaire, les últimes actualitzacions dels models de previsió apunten que el cap de setmana ja haurà tornat un ambient força normal de tardor, tot i que segurament no amb un fred tan marcat com el dels últims dies. El temps del cap de setmana vinent encara més molt incert.