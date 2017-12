El fred i les glaçades fortes no marxaran fàcilment

Aquest matí les glaçades encara han estat més fortes que ahir, sobretot a les comarques centrals, on el fred s'hi va instal·lant i el vent ja no hi té cap efecte. D'entre les mínimes més baixes d'avui en destaquem:

Prades, -11º

Sant Pau de Segúries, -8º

Puigcerdà, -8º

Tremp, -7º

El Pont de Suert, -7º

Lleida, -6º

Girona, -6º

Olot, -6º

La Seu d'Urgell, -6º

Ripoll, -6º

Les Borges Blanques, -6º

Caldes de Montbui, -5º

Vielha, -5º

Solsona, -5º

Cervera, -4º

Manresa, -4º

Sant Sadurní d'Anoia, -2º

Reus, -1º

Tarragona, -1º

Malgrat de Mar, -1º

Barcelona (Zona Universitària), 3º

Cal tenir en compte que en general en tot l'hivern passat només la fredorada al voltant del centre del mes de gener va provocar unes temperatures tant o més baixes que les d'aquesta matinada.

El fred no marxarà fàcilment, els dies vinents les glaçades fortes continuaran apareixent en moltes comarques interiors, prelitorals i del Pirineu, i fins i tot encara es podrien accentuar més en algunes zones enclotades. Tampoc al migdia el termòmetre remuntarà clarament però, ja sense vent, la sensació tèrmica durant la setmana serà més agradable que la del cap de setmana.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dijous al migdia Diferència de temperatura prevista entre avui i dijous al migdia

La primera part de la setmana estarà marcada per un temps gairebé sense núvols, però a partir de divendres tot fa pensar que augmentarà la variabilitat. És molt poc probable que el temps de divendres i del cap de setmana estigui marcat per pluges i nevades extenses i abundants, però sí que és possible que es faci més insegur i apareguin nevades al Pirineu Occidental. Entre la tarda de divendres i el matí de dissabte és quan hi haurà més possibilitats de precipitacions aquesta setmana. És possible que la cota de neu torni a baixar per sota dels 1000 metres.

També hi ha bastanta incertesa sobre l'evolució de la temperatura a partir de divendres. El més probable és que el fred es torni a reactivar una mica, i per tant que la sensació de ple hivern es mantingui molt viva, però hi ha també la possibilitat d'una nova entrada d'aire molt fred, o per contra, d'una pujada de la temperatura. Caldrà seguir-ho.