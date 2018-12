La méteo en 1 minut: l'hivern començarà amb una pujada de la temperatura

Durant les últimes hores ha parat el vent de mestral, i això ha fet que aquesta nit el fred s'hagi començat a encaixonar a les zones enclotades. El canvi de temperatura avui s'ha notat especialment a les Terres de l'Ebre i a Ponent. A l'Observatori de l'Ebre la mínima ha baixat fins als 2º, la temperatura més baixa des del 28 de febrer. Les glaçades febles han afectat bona part de la Depressió Central. A la Zona Universitària de Vic hi ha hagut avui la primera mínima sota zero de l'any (-0,6º), i els bancs de boira a la Catalunya Central fan que el matí sigui molt hivernal.

Avui bufarà vent de garbí a la costa, especialment a la Costa Brava, on a la tarda les ratxes podrien superar els 50 km/h. També a la costa central avui el vent farà que la sensació de fred sigui més marcada que ahir, encara que la temperatura no canviï gaire. Dimarts més enterbolit, els núvols seran més espessos a Ponent que a la costa, però no plourà gairebé enlloc.

Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres, sobretot de matinada

De matinada s'escaparan algunes gotes en comarques de l'oest, i demà al matí nevarà al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que rondarà els 1.500 metres. A primera hora hi haurà força núvols a l'est, però amb el pas de les hores cada cop farà més sol. A la tarda, el vent de mestral tornarà a bufar amb cops de fins a 60 o 70 km/h a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i també es deixarà sentir en altres comarques de la meitat sud de Catalunya. El vent i una tímida entrada d'aire fred faran que l'ambient sigui força hivernal fins divendres.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

La gran novetat del temps abans de Nadal serà una entrada d'aire més càlid que farà que la temperatura torni a pujar durant el cap de setmana i es mantingui força alta per a l'època durant el dia 25. Màximes de 17 o 18 graus seran habituals dissabte i diumenge a prop de mar. A l'interior, en canvi, la boira frenarà el termòmetre.

Fins per Nadal res fa pensar en canvis importants en el temps. Divendres passarà un altre front que enterbolirà el cel, però només deixarà com a molt quatre volves de neu al vessant nord del Pirineu. El cap de setmana circularan alguns núvols prims i poca cosa més. És poc probable que arribi cap nova situació de pluges o nevades abans que acabi l'any.