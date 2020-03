Cap de setmana més suau a l'espera que tornin el fred intens i la neu a cotes baixes

Algunes dades sobre el fred d'aquest matí són molt sorprenents. A Blanes, per exemple, la temperatura ha baixat fins als 4 graus, en tot l'hivern només hi havia hagut dos dies en què el termòmetre hagi baixat dels 5 graus a la capital de la Selva Marítima, de fet, un va ser el 20 de gener, però per trobar l'altre cal anar fins a la tardor, va ser el 19 de novembre.

Aquest matí la temperatura ha tocat fons i les glaçades tardanes han afectat moltes comarques interiors i prelitorals. D'entre les mínimes d'avui en destaquen (en ºC):

Puigcerdà, -6

El Pont de Suert, -6

Guardiola de Berguedà, -4

Solsona, -3

Les Borges Blanques, -2

Olot, -2

Ripoll, -2

Lleida, -1

Manresa, -1

Girona, -1

Igualada, 0

Sabadell (Parc Agrari), 0

Tarragona, 4

Tortosa, 5

Barcelona, 6

Temperatures que en general o bé són les més baixes des de mitjans de gener, o en tot cas s'han donat com a molt una o dues vegades durant el febrer. Aquest migdia el fred anirà marxant, avui la temperatura màxima pujarà de 2 a 5 graus respecte ahir, i durant el cap de setmana la tendència a l'alça continuarà. Aquest no serà un cap de setmana gaire primaveral però les glaçades quedaran esborrades i al migdia fins i tot se superaran els 15 graus.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Per increïble que sembli la setmana que ve s'entreveu una altra entrada d'aire fred tant o més contundent que la dels últims dies. Una nova fredorada tardana farà que les glaçades encara es puguin tornar a repetir entre dilluns i dimecres, una irrupció freda que anirà novament acompanyada de nevades a cotes baixes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

Avui el dia ha començat amb sol, però amb el pas de les hores els intervals de núvols aniran a més. El cel es taparà primer a les comarques de Girona i amb el pas de les hores els núvols s'aniran estenent per més indrets, com més al sud i més a ponent més sol farà. Demà serà un dia més gris en general, gairebé no plourà enlloc, però a la tarda s'escaparan alguns ruixats puntuals al Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Diumenge hi haurà més estones de sol, però el dia serà insegur, els ruixats de poca estona apareixeran en més indrets a partir del migdia, en general sempre pluges poc abundants.

Dilluns la neu tornarà a aparèixer en cotes molt baixes. La setmana que ve començarà amb precipitacions més continuades, sobretot al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central i en moltes comarques de Girona i de Barcelona. Dilluns la nevada al Prepirineu, a la Catalunya Central i fins i tot en punts del prelitoral podria ser més generosa que la dels últims dos dies. És aviat per precisar quina serà la cota de neu, però és probable que es torni a moure entre els 500 i els 1.000 metres. La temperatura tornarà a caure en picat. Més enllà de la neu les pluges podrien superar els 20 l/m2 en alguns punts, sobretot a la costa i al prelitoral centrals.

A partir de dimarts la previsió és molt més incerta, però si s'obren clarianes les glaçades podrien ser fins i tot més extenses i més fortes que les d'aquesta nit. L'hivern, que va desaparèixer al febrer, s'està manifestant a tocar de l'abril.